Nuevo caso de robo con escopolamina revive la alerta y la zozobra en la zona rosa de Bogotá

De acuerdo con el relato, el conductor le pidió bajarse del vehículo por un trancón en el sector comprendido entre las calles 82 y 85 con carrera 13, frente a la zona T. En ese momento, dos mujeres se le acercaron, le ofrecieron ayuda y lo obligaron a inhalar una sustancia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo caso de robo con escopolamina se reportó en inmediaciones de la conocida Zona T, o zona rosa, de Bogotá. La víctima fue un joven, de 18 años, integrante del equipo de trabajo del edil de Usaquén, Andrés Ardila Vega, quien denunció públicamente los hechos.

El ataque, relató el edil a El Espectador, ocurrió en la noche del viernes 23 de enero, luego de que un grupo de ocho amigos se reunió antes de salir a celebrar en la zona T. Tras ese primer encuentro, acordaron verse más tarde en la calle 85 y se desplazaron hacia ese punto en taxis separados.

“La víctima viajaba en uno de los taxis, dejó primero a un amigo en su casa, en inmediaciones de la calle 93, y luego continuó solo hacia la calle 85, donde se reuniría con el resto del grupo”, explicó el edil.

Leer más: Bogotá abrió más de 900 vacantes, muchas son para personas con educación básica y media

De acuerdo con el relato, cuando el joven ya se encontraba cerca del punto de encuentro, el conductor le pidió bajarse del vehículo por un trancón en el sector comprendido entre las calles 82 y 85 con carrera 13, frente a la zona T. Según explicó el edil, el joven no conocía la zona y fue en ese momento cuando dos mujeres se le acercaron, le ofrecieron ayuda y lo obligaron a inhalar una sustancia.

“Según lo que él recuerda, le pusieron algo en la cara para inhalar y cuando reaccionó ya no tenía ni celular ni billetera”, contó Ardila. Minutos después, el joven logró desplazarse como pudo hasta las cercanías del punto de encuentro acordado con sus amigos.

Lea más: Hallan cuerpo desmembrado en caño de Barrios Unidos: esto se sabe

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.