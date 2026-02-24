Idartes abre 23 laboratorios para crear, investigar y crecer como artista en Bogotá

Desde danza hasta audiovisuales: así es la apuesta de Idartes para apoyar la creación artística desde las localidades. Foto: IDARTES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) abrió la convocatoria 2026 de Artefactum, su programa de Laboratorios de Cocreación e Innovación Social, con el que desarrollará 23 procesos en distintas localidades de Bogotá: 20 enfocados en creación artística y tres en innovación social.

Más que financiar obras terminadas, el programa busca fortalecer los procesos que las hacen posibles, a través de la investigación, la experimentación y la reflexión sobre cómo se crea en y desde los territorios.

“Artefactum se fundamenta en una premisa central: el arte no se limita a la producción de obras, sino que constituye una forma de generación de conocimiento”, afirmó María Claudia Parias, directora de Idartes.

Desde esta perspectiva, el programa apunta a consolidar una cultura de investigación-creación en la ciudad, en la que la práctica artística dialogue con el pensamiento crítico y el desarrollo de nuevas formas de trabajo.

Procesos que convierten la creación en conocimiento

A través de estos laboratorios, artistas y colectivos podrán profundizar en sus ideas, fortalecer sus procesos creativos y organizar sus experiencias, con el fin de transformar la creación artística en aprendizajes que puedan compartirse y replicarse en otros espacios.

A diferencia de otros programas centrados únicamente en mostrar resultados, Artefactum ofrece acompañamiento permanente y espacios de reflexión para analizar cómo se construyen las obras, qué dificultades surgen en el camino y qué aprendizajes pueden servirle a otros creadores.

El énfasis está en documentar los procesos, reflexionar sobre ellos y dejar herramientas útiles en los territorios.

Laboratorios en diálogo con la ciudad

La edición 2026 incluye líneas en danza, artes plásticas y visuales, arte dramático, música, literatura y audiovisuales. También integra enfoques en memoria y presente muisca, oralitura en zona rural e innovación social en temas como borde rural, prácticas campesinas, diseño, entornos digitales y bienestar.

Cada laboratorio contará con el acompañamiento de artistas y gestores de trayectoria nacional e internacional, quienes orientarán el desarrollo conceptual y técnico de las propuestas.

Además de recursos para la experimentación, el programa gestionará espacios en las localidades y promoverá estrategias para que los procesos y resultados lleguen a la ciudadanía.

Lea más: Taxista que llevó a Diana Ospina declaró; salen a la luz irregularidades y antecedentes

Una apuesta territorial y colaborativa

Desde su creación, Artefactum ha consolidado una red de trabajo colaborativo en la ciudad. En 2026, el enfoque territorial seguirá siendo central, con procesos desarrollados en distintas localidades y adaptados a sus contextos culturales.

Para Edwin Rodríguez, coordinador del programa, el impacto va más allá de la producción artística.

“Estos laboratorios fortalecen redes, activan conversaciones y descentralizan la creación. La apuesta es que los procesos generen memoria y transferencia de conocimiento desde los territorios”, señaló.

En ese sentido, cada proceso creativo se asume como una fuente de aprendizaje colectivo, cuyo valor no se limita a una muestra final.

¿Cómo postularse?

Las Invitaciones Culturales estarán abiertas hasta el 23 de marzo, a las 5:00 p. m.

La información completa está disponible en el portal invitaciones.scrd.gov.co, con la palabra clave “Artefactum”.

Lea más: Cámara de Comercio proyecta 590.000 oportunidades de negocio en Bogotá para 2026

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.