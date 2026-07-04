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Ideam lanza alerta roja por posible creciente súbita del río Negro en Cundinamarca

La entidad advirtió que el aumento del caudal podría presentarse en las próximas 48 horas y generar arrastre de material, en un escenario similar al ocurrido el pasado 5 de junio.

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Redacción Bogotá
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04 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
El Ideam advirtió que el río Negro podría registrar una creciente súbita en las próximas 48 horas.
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Foto: Gobernación de Cundinamarca
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales emitió este viernes una alerta roja por la probabilidad de una creciente súbita significativa en el río Negro, en jurisdicción del municipio de Guayabetal, debido al incremento de los niveles del afluente.

De acuerdo con el reporte hidrológico, el evento podría presentarse durante las próximas 48 horas en el río Negro, aguas arriba del municipio de Quetame, lo que favorecería el aumento del caudal y el arrastre de material.

El Ideam advirtió que el comportamiento esperado del río sería similar al registrado el pasado 5 de junio, cuando una creciente generó afectaciones en este corredor del oriente de Cundinamarca.

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Según la entidad, el nivel registrado en la estación hidrológica de Guayabetal alcanzó los 0,98 metros, con un incremento de 16 centímetros en las últimas cuatro horas, motivo por el cual mantiene la alerta roja para esta subzona hidrográfica.

A este panorama se suma el monitoreo permanente que adelantan las autoridades por el represamiento de la quebrada Estaqueca, en Quetame. De acuerdo con el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, si el agua acumulada rompe de forma repentina el bloqueo natural, podría generar una creciente súbita que incremente el caudal del río Negro aguas abajo.

Ante este escenario, el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo recomendó a las comunidades de Villavicencio, Acacías, San Carlos de Guaroa y Puerto López mantenerse alejadas de las riberas, proteger equipos y maquinaria ubicados en zonas de riesgo y atender únicamente la información emitida por las autoridades mientras continúa el monitoreo de la situación.

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