Identifican y llaman a comparecer a conductor que cruzó un separador para evitar un trancón

La Secretaría de Movilidad identificó al conductor de la camioneta tras la maniobra registrada en la calle 116, en el norte de Bogotá. Foto: Archivo particular

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Un conductor fue grabado mientras atravesaba una camioneta por encima de un separador vial en la avenida calle 116, en la localidad de Suba, aparentemente para evitar la congestión que se registraba en el corredor.

El caso fue denunciado por el concejal de Bogotá Juan David Quintero, quien difundió las imágenes y aseguró que el vehículo, identificado con las placas RZJ669, también invadió una ciclorruta durante la maniobra.

Según el cabildante, las placas de la camioneta registran comparendos pendientes por más de COP 3,6 millones. Las infracciones, de acuerdo con la información divulgada por Quintero, habrían sido impuestas en Cali.

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Tras la difusión del video, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que identificó al conductor y anunció el inicio de las actuaciones correspondientes.

En una actualización sobre el caso, la entidad confirmó que ya llamó a comparecer al conductor de la camioneta blanca marca Nissan, involucrada en la maniobra ocurrida en la calle 116 con carrera 71.

La Secretaría explicó que el proceso permitirá determinar las sanciones a las que haya lugar por la infracción registrada en video. Además, continúa analizando la posibilidad de suspender temporalmente la licencia de conducción, de acuerdo con las normas de tránsito vigentes.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las maniobras riesgosas que algunos conductores realizan para evadir la congestión vehicular, poniendo en riesgo a peatones, ciclistas y demás actores viales.

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