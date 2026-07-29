Galán propone cinco cambios al sistema penal para endurecer la lucha contra la delincuencia

Alcalde de Bogotá, durante la presentación de los resultados de la vigésimo séptima versión de la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 (EPV), realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció una serie de propuestas con las que busca fortalecer el sistema penal colombiano y, según afirmó, reducir la impunidad que enfrentan las ciudades.

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A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que el único camino para mejorar la seguridad es garantizar que quienes cometan delitos “sean realmente sancionados”. En ese contexto, reveló que sostuvo una reunión con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para presentar una iniciativa construida durante varios meses junto con expertos en derecho penal, académicos, magistrados y exmagistrados de las altas cortes.

Según explicó, la propuesta contempla cinco cambios principales. El primero consiste en acelerar los procesos judiciales contra personas capturadas en flagrancia, con el propósito de reducir el tiempo entre la captura y la sentencia, garantizar sanciones efectivas y disminuir la reincidencia. El segundo plantea fortalecer las herramientas con las que cuentan los jueces para valorar el historial de capturas e imputaciones de un procesado al momento de decidir si impone o no una medida de aseguramiento.

La tercera propuesta busca eliminar barreras administrativas para que la Policía pueda acceder con mayor rapidez a cámaras privadas de vigilancia cuando se registre un delito, con el fin de agilizar la reacción de las autoridades. La cuarta pretende reforzar el delito de concierto para delinquir para que los jefes de organizaciones criminales respondan penalmente por los delitos cometidos por los integrantes de esas estructuras.

Finalmente, Galán propuso incorporar herramientas de inteligencia artificial para agilizar los trámites relacionados con órdenes y legalización de capturas, de manera que los policías permanezcan menos tiempo en diligencias judiciales y puedan regresar antes a labores de vigilancia.

Según Galán, la fiscal general manifestó su interés en participar en mesas de trabajo para ampliar la discusión sobre estas propuestas. El mandatario también señaló que posteriormente se comunicó con el designado ministro de Justicia, Iván Cancino, quien expresó su disposición para trabajar en la iniciativa una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto. “Esta debe ser una causa de todos los colombianos: para tener ciudades más seguras tenemos que poner fin a la impunidad y hacer que los delincuentes sean realmente castigados”, concluyó el alcalde.

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En el encuentro también participaron Carlos Solórzano, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; Jorge Vallejo, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura; los expresidentes de la Corte Constitucional Gloria Ortiz y José Fernando Reyes, además de otros expertos penalistas. Según Galán, el propósito es seguir construyendo estas propuestas de manera conjunta para impulsar cambios que fortalezcan la respuesta del sistema de justicia frente a la delincuencia.

“Esta debe ser una causa de todos los colombianos: para tener ciudades más seguras tenemos que poner fin a la impunidad y hacer que los delincuentes sean realmente castigados”, concluyó el alcalde.

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