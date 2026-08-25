Identificaron a la mujer hallada muerta durante una visita en la cárcel La Modelo

Instalaciones de este centro penitenciario y carcelario Foto: Óscar Pérez

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María Hernández Morales fue la mujer encontrada sin vida el fin de semana pasado durante una jornada de visitas en la cárcel La Modelo de Bogotá. Horas después del crimen, el interno al que había acudido a ver manifestó ante funcionarios del Inpec que sería responsable de su muerte, según el reporte preliminar. La Fiscalía investiga si el caso reúne los elementos para ser imputado como feminicidio.

El cuerpo de la mujer fue hallado hacia las 12:30 p. m. del sábado 22 de agosto en el pabellón 13 del establecimiento penitenciario. María, madre de tres hijos y residente en Talaigua Nuevo, Bolívar, había ingresado cerca de las 10:00 a. m. para visitar a William Rafael Martínez Alvarino.

Tras conocer el caso, el Ministerio de Justicia pidió al Inpec un informe detallado y ordenó revisar los protocolos aplicados durante las visitas generales e íntimas, incluidos los mecanismos de alerta y los botones de pánico.

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El interno fue aislado después del hallazgo

La información preliminar entregada por el Inpec señala que Martínez Alvarino manifestó ser responsable de lo ocurrido. Los guardianes lo aislaron y notificaron a la Policía y a la Fiscalía, encargadas de realizar los actos urgentes y recolectar las evidencias.

De momento, pese a algunas informaciones extraoficiales, no hay conocimiento sobre la causa precisa de la muerte, que deberá ser establecida mediante el dictamen de Medicina Legal. Hasta el momento, la Fiscalía no ha divulgado el resultado de la necropsia ni ha informado sobre una imputación por este nuevo caso.

Por le momento, el Ministerio de Justicia calificó oficialmente el caso como una muerte violenta y señaló que la posible configuración de un feminicidio deberá definirse durante la investigación.

El señalado cumple una condena por tentativa de feminicidio

Martínez Alvarino, de 45 años, se encuentra recluido en La Modelo desde 2018 y cumple una condena de 21 años y cuatro meses por tentativa de feminicidio contra la madre de sus tres hijos.

El ataque por el que fue condenado ocurrió en 2015. De acuerdo con el expediente judicial citado por El Tiempo, el hombre agredió a la víctima con un arma blanca y le causó más de 20 heridas en el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen.

La mujer tenía vigente una orden de alejamiento y, tras sobrevivir al ataque, fue trasladada a una casa refugio. Las lesiones le dejaron afecciones permanentes en el rostro y el cuello.

El pasado 18 de agosto, cuatro días antes de la muerte de María Hernández, Martínez Alvarino solicitó que le concedieran prisión domiciliaria, pero la petición fue negada, según la información conocida del expediente citado por el medio de comunicación en mención.

¿Qué controles fallaron dentro de La Modelo?

La muerte ocurrió durante el día, dentro de un pabellón y en medio de una jornada regulada por el Inpec. Estas circunstancias llevaron al Ministerio de Justicia a solicitar una revisión inmediata de las condiciones de seguridad para quienes ingresan como visitantes.

El informe deberá determinar si en el pabellón 13 existían botones de pánico u otros mecanismos de alerta, si estaban funcionando y cuánto tardaron los funcionarios en reaccionar. También tendrá que revisar los procedimientos para identificar situaciones de riesgo durante visitas generales e íntimas.

La entidad pidió evaluar las medidas de protección disponibles tanto para las mujeres privadas de la libertad como para las visitantes. Una vez concluya la revisión, el Gobierno deberá definir los ajustes que aplicará en La Modelo y en otros establecimientos penitenciarios.

El Inpec no había explicado públicamente cuánto tiempo permanecieron María y el interno sin supervisión, cómo se detectó la emergencia ni qué funcionarios tenían a cargo la vigilancia del lugar.

María Hernández era madre de tres hijos

María nació en San Zenón, Magdalena, y residía en Talaigua Nuevo, municipio de Bolívar, donde estudiaban sus tres hijos. La institución educativa a la que pertenecen los menores confirmó su fallecimiento y expresó condolencias a la familia.

La mujer ya había visitado anteriormente al interno, según las versiones conocidas. Las autoridades todavía no han informado cuál era la naturaleza exacta de la relación entre ambos ni si existía algún reporte previo de violencia o riesgo.

Bogotá registró 11 feminicidios durante el primer semestre

Entre enero y junio de 2026, la Fiscalía tipificó 11 feminicidios en Bogotá, uno más que durante el mismo periodo de 2025. Los casos se registraron en Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme.

Durante ese semestre, Medicina Legal realizó 1.869 valoraciones por riesgo de feminicidio. De ellas, 809 fueron clasificadas en riesgo extremo, equivalentes al 43,3 % del total.

Las mujeres que enfrenten violencia o consideren que su vida está en riesgo pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital en el 01 8000 112 137 o escribir al WhatsApp 300 755 1846. En una emergencia deben llamar a la Línea 123.

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