IDPYBA busca a perro accidentado durante competencia de la Vuelta a Colombia

El domingo 10 de agosto se realizó la última etapa de la competencia de ciclismo, La Vuelta a Colombia. El recorrido tuvo su última etapa con 139 kilómetros, atravesando municipios como Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Sisga, Chocontá (ida y regreso), Sesquilé, Guatavita, La Calera y finalmente Bogotá.

Sin embargo, durante el encuentro deportivo ocurrió un grave accidente entre un perro y uno de los participantes. Según videos de testigos, sobre la bajada de Alto de Patios, se ve al canino atravesar la vía y segundos después nuevamente corre, pero con la lamentable fortuna de chocar con un ciclista quien cae metros más adelante. “Pensé que me tocaba retirarme, pero gracias a Dios no fue para mayores”, dijo Mauricio Zapata, ciclista.

Por su parte, los videos dejan ver como el perro queda tendido en el piso mientras una mujer y otros asistentes se acercan para auxiliarlo. Precisamente, desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, IDPYBA, solicitaron información de quienes lo socorrieron para establecer cuál es su estado de salud y si tenía dueño. Pues hasta ahora, hay un choque de versiones no oficiales que señalan que el canino estaría gravemente herido o fallecido.

“Queremos saber qué pasó con el perro. En el video se ve que el accidente es muy grave que compromete incluso su vida y no tenemos ninguna información. Pedimos a los organizadores de la Vuelta a Colombia, a las personas del sector de San Luis y a cualquiera en redes sociales que nos pueda ayudar a tomar acciones inmediatas y salvaguardar su integridad”, manifestó el director, Antonio Hernández.

En Bogotá todas las vidas nos importan. Queremos saber luego de este accidente durante la etapa final de #vueltaaColombia más datos de ciclista y perro. Sólo sabemos que el ciclista continuó carrera; del perro no hay datos. Estamos atentos. @Bogota pic.twitter.com/lBCUTiPOSU — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) August 10, 2025

