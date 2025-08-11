Trump comparó homicidios en Washington con Bogotá: estas son las cifras reales

"Hoy la tasa de homicidios es más alta que en Bogotá, Colombia, y Ciudad de México": Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

A través de su cuenta en X, la Casa Blanca publicó el ranking de las ciudades del mundo con más asesinatos durante 2024. Según los datos presentados por el Gobierno estadounidense, Bogotá es la segunda capital con 15.1 homicidios por cada 100 mil habitantes, superado por Washintong D.C. (27.54).

The murder rate in Washington, D.C. today is greater than Bogota, Mexico City, and more ⬇️



MAKE D.C. SAFE AGAIN! pic.twitter.com/0L9SVfY1KG — The White House (@WhiteHouse) August 11, 2025

Durante la rueda de prensa, el presidente Donald Trump alertó que la capital norteamericana es la que lidera estas cifras. “Hoy la tasa de homicidios es más alta que en Bogotá, Colombia, y Ciudad de México. Algunos de los lugares que se habla como los peores del mundo. Pero esto es mucho más alto en Washington. Nuestra ciudad capital ha sido tomada por pandillas violentas”, aseveró.

🇺🇸 | Trump denuncia que Washington D.C. vive una ola criminal peor que ciudades como Bogotá o Ciudad de México, con homicidios, robos y asaltos de autos disparados, y advierte: “Nuestra capital ha sido tomada por pandillas y criminales… no lo vamos a permitir más”. pic.twitter.com/OBvubXEV7V — UHN Plus (@UHN_Plus) August 11, 2025

En contraste, según conoció la BBC News, los registros de la policía local muestran que se ha producido una reducción del 7 % en todos los delitos cometidos en la ciudad en lo que va del año, con una disminución del 26 % en el número total de delitos violentos. “No estamos experimentando un repunte de la delincuencia. El presidente es muy consciente de nuestros esfuerzos”, criticó la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser.

En línea con este anuncio, Trump anunció “medidas drásticas”, como el despliegue de más agentes de policía y FBI, así como que la fiscal general, Pam Bondi, asumirá el control del Departamento de Policía Metropolitana (MPD).

Cifras de homicidios en Bogotá

En Bogotá, con corte a octubre de 2024, el homicidio incrementó en un 8,3 % y al cerrar el año la cifra empeoró, pues pasó al 11.9 % (1.200) con respecto al 2023. Es decir, una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando Bogotá, en 2022, alcanzó la tasa más baja en décadas (12,9).

“Esto representa un retroceso importante con respecto a años anteriores (...). Este número alejaría considerablemente a la ciudad de las metas planteadas en el Plan de Desarrollo (PDD) 2024-2027″, señaló su director, Felipe Mariño.

Y es que, precisamente en las metas fijadas por el alcalde Galán durante el cuatrienio, se contempla que para 2027 se reduzca la tasa de la violencia homicida a 8,0. Sin embargo, como mencionamos al principio, los casos incrementaron, pasando de 13,6 a por lo menos 15 por cada 100 mil habitantes, frente al año anterior.

“Los datos entregados por la Policía Nacional, mes a mes durante todo el 2024, reflejaban una tendencia fatal y así lo advertimos desde el Concejo de Bogotá. El primer año de esta administración pasa a la historia como el año más violento desde 2016. Semejante balance ya no admite excusas y exige soluciones de fondo que protejan la vida de los bogotanos”, afirmó el concejal Julián Sastoque.

Bogotá Cómo Vamos resalta que para lograr esa apuesta “la administración actual necesitaría reducir el número de homicidios anuales casi a la mitad, lo que implicaría pasar de 1.200 a 635 en tan solo 3 años”. Por ello, concluyeron en hacer un enfático llamado para mejorar la seguridad en la capital, que incluye también a la ciudadanía y en su labor de contribuir a la reducción de esa violencia homicida.

“Con los resultados de este primer año en esta materia, hacemos un llamado de atención a la administración distrital y a las entidades del orden local y nacional encargadas de gestionar la seguridad y la convivencia de la ciudad para que se mejoren los resultados”, instó el programa.

