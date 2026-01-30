IDU avanza con obras de puentes vehiculares en Autosur con Av. Bosa: ¿cuándo se entregarán?

Para el primer semestre de 2026 se proyecta el inicio de la construcción de redes en la AutoSur y av. Bosa. Foto: IDU

El director del IDU, Orlando Molano, informó en las últimas horas la adquisición de un predio ubicado en el suroriente de la ciudad, clave para avanzar en las obras de los puentes vehiculares de la Autosur con Av. Bosa.

"La entrega material del predio se concretó el 17 de diciembre de 2025. Actualmente, ya se completó la demolición y se trabaja con las empresas de servicios públicos, paso previo a su entrega al contratista", agregó Molano.

Esta obra que la recibieron con un 7% de ejecución, ya avanza en un 40% y promete cambiar la movilidad de los habitantes de Ciudad Bolívar y Bosa, así como del municipio de Soacha, que sufren día a día los trancones.

En la actualidad, avanzan las obras de cimentación y superestructura de los puentes y sus orejas, así como la instalación de redes, la estructura vial y el espacio público en la avenida Las Torres.

Desde la entidad distrital, proyectan para el primer semestre de este año, la culminación de la avenida Las Torres y el inicio de la construcción de redes mediante el sistema de pipe jacking (instalación de tuberías sin zanja, lo que permite no bloquear el tráfico o paso peatonal en la superficie) en la autopista Sur y la av. Bosa y para el segundo semestre, prevén finalizar uno de los dos puentes vehiculares principales que conectarán Bosa y Ciudad Bolívar sobre la AutoSur. Con ello, proyectan entregarlo el primer semestre de 2027.

El proyecto contempla dos puentes vehiculares vehiculares (288 m y 259 m con 13m de ancho) para mitigar los problemas de movilidad; además, la prolongación, en 0.27 km, de la avenida Las Torres (carrera 77J) entre la calle 65 sur y la avenida Bosa (calle 59 sur), y un puente peatonal de 194 metros en la AutoSur con av. Bosa que permitirá el paso seguro de peatones y biciusuarios.

