Implosión en Las Américas con Calle 13: guía para ciudadanos y cierres en Bogotá

Puentes de la intersección vial donde se encuentran las avenidas calle 13, Sexta, carrera 50 y Las Américas, en la localidad de Puente Aranda, que serán inhabilitados para darle paso a las obras del tramo 1 del proyecto La Nueva 13. Foto: IDU

Bogotá vivirá este domingo 12 de octubre uno de los momentos más importantes dentro de las obras de La Nueva Calle 13, el megaproyecto vial que transformará la movilidad del occidente de la ciudad.

Ese día, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) ejecutará la implosión controlada de los puentes vehiculares ubicados en la intersección de la avenida de Las Américas con la Calle 13, punto donde también convergen la Calle Sexta y la Carrera 50, en la localidad de Puente Aranda.

El procedimiento, que se hará con el acompañamiento de los organismos de seguridad, empresas de servicios públicos y entidades distritales, marcará el inicio de una nueva etapa en la construcción de esta arteria vial clave para conectar a Bogotá con la región.

“La implosión se realizará de manera segura y coordinada. Es un paso indispensable para avanzar en la reconfiguración de La Nueva 13”, indicó el IDU.

Recomendaciones

El Distrito hizo un llamado a la ciudadanía para evitar cualquier riesgo durante el proceso de demolición, ya que el perímetro de la zona estará totalmente cerrado al paso peatonal y vehicular. Estas son las recomendaciones principales:

No transite ni intente ingresar al área de implosión; estará debidamente señalizada y custodiada por autoridades.

Si vive cerca, procure ajustar sus actividades personales y manténgase alejado del perímetro de seguridad .

Preste especial atención a las personas con nerviosismo o afecciones cardiacas .

Asegure puertas, ventanas y cuide a las mascotas durante la mañana del evento.

El IDU recordó que todas las medidas se han tomado para garantizar la seguridad de la comunidad y minimizar cualquier impacto.

¿Dónde reportar daños o afectaciones?

Una vez finalice la implosión, los ciudadanos que lleguen a presentar afectaciones —como daños en vidrios o redes de servicios públicos— podrán comunicarse directamente con el IDU a través de los siguientes canales:

Punto IDU: Calle 13 No. 60-84, barrio Puente Aranda.

Celulares: 321 813 7991 – 313 786 7152

WhatsApp: 317 783 8358, 316 207 5122, 313 786 7152, 316 536 7301

El Distrito insistió en que este tipo de operaciones son clave para avanzar hacia una movilidad más moderna y segura, mientras la ciudad se prepara para la transformación de su infraestructura vial.

