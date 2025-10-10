Ladrón murió al intentar robarle la bicicleta a un soldado en Bogotá

El presunto delincuente fue trasladado a un centro asistencial, en donde falleció producto de las heridas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El eco de dos disparos interrumpió la calma en la noche del 9 de octubre cerca de la estación 7 de Agosto de TransMilenio, sobre la avenida NQS. En la parte más alta del puente peatonal, un presunto ladrón cayó herido tras intentar robarle la bicicleta a un soldado del Ejército Nacional que regresaba a su casa.

El uniformado se movilizaba en una bicicleta eléctrica cuando, al pasar por el puente, fue sorprendido por dos hombres armados con un arma traumática. Los asaltantes lo amenazaron para obligarlo a entregar su vehículo, pero el soldado se resistió al robo.

En medio del forcejeo, uno de los delincuentes disparó y lo hirió en un brazo. De inmediato, el militar reaccionó y desenfundó su arma de dotación, disparando contra el atacante que lo había herido. El segundo ladrón, al notar que el soldado estaba armado, huyó del lugar dejando a su compañero herido en el suelo.

Pocos minutos después, el soldado logró comunicarse con las autoridades y los servicios de emergencia, que llegaron al sitio para atender a los heridos. El presunto ladrón fue trasladado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de la herida.

El soldado, por su parte, fue atendido por la lesión en su brazo y posteriormente trasladado a la Fiscalía General de la Nación para rendir declaración sobre los hechos.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas del intento de robo y adelantan la búsqueda del segundo implicado, quien logró escapar del lugar.

Hurtos Bogotá

Aumento del hurto a personas en Bogotá

El hurto a personas sigue siendo uno de los delitos que más afecta a los ciudadanos. Según datos de la Secretaría de Seguridad, entre junio y agosto de 2025 se registraron 33.315 casos de hurto en la capital, 3.371 más que en el mismo periodo de 2024, cuando hubo 29.944 denuncias.

El panorama es aún más alarmante en el sistema TransMilenio y sus alimentadores: entre el 1 de enero y el 11 de abril de 2025, los robos aumentaron más del 600 %, pasando de 126 casos en 2024 a 919 este año, lo que equivale a nueve hurtos diarios en promedio.

La Policía Nacional reforzó los patrullajes en estaciones y buses del sistema y pidió a los usuarios denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea 123. “La seguridad ciudadana depende también del apoyo de la comunidad”, reiteró la institución.

