Implosión en Puente Aranda: así avanzan las labores de remoción de escombros

La ciudad fue testigo de un hito en infraestructura con la implosión de los puentes vehiculares ubicados en la intersección de Puente Aranda, conocidos como “El Pulpo”. Este lugar era un punto clave donde conectaba la avenida de Las Américas, la calle 13, la calle Sexta y la carrera 50.

Tras la implosión exitosa que ocurrió en tan solo 4 segundos el domingo 12 de octubre, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que el retiro completo de los escombros tomará aproximadamente dos meses. Además, estimaron inicialmente que la implosión generó cerca de 7.900 m³ de residuos de construcción y demolición (RCD), compuestos por concreto y asfalto, los cuales serán reutilizados en la misma obra.

Cabe recordar que lo curioso de este acontecimiento parte de que fue la primera implosión de puentes vehiculares en la historia de Bogotá. Un procedimiento técnico que, según el IDU, redujo en casi un año el tiempo estimado frente a una demolición convencional.

¿Cómo va la obra?

Por el momento, en la intersección de Las Américas con la calle 13, ya han retirado más de 600 m³ de escombros, mientras las autoridades mantienen el control del tráfico en la zona. Sin embargo, debido al alto flujo vehicular, continúan algunos cierres viales.

Mientras tanto, en la intersección de Puente Aranda, el IDU informó que 160 personas, 12 retroexcavadoras y 4 minicargadores han estado trabajando desde el fin de semana lo que permitió retirar parte de los escombros y habilitar las vías de Transmilenio.

La nueva intersección: tres niveles para una Bogotá más fluida

Con la caída del antiguo Pulpo, comienza la construcción del Tramo 1 de la Nueva Calle 13, una megaestructura que cambiará la conectividad del suroccidente capitalino. El nuevo diseño contempla:

Primer nivel: glorieta de 200 metros para tráfico mixto. Segundo nivel: anillo exclusivo para TransMilenio, conectando calle 13 y Las Américas. Tercer nivel: dos puentes vehiculares de 520 metros y tres carriles cada uno.

El proyecto también incluirá semideprimidos peatonales, dos kilómetros de ciclorruta y más de 100.000 m² de espacio público, la mitad en zonas verdes.

