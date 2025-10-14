Semana de manifestaciones en Bogotá: horarios y puntos de concentración

Escucha este artículo
Para esta semana, del 14 al 19 de octubre, se tiene prevista la realización de diversas movilizaciones en la ciudad, las cuales son convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. Por esta razón, el Distrito hace un llamado a la ciudadanía para que consulte con anticipación la agenda de marchas y movilizaciones, con el fin de evitar contratiempos y problemas en la movilidad.
En ese sentido, como en oportunidades anteriores, la Secretaría de Gobierno acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica.
•Universidad Nacional de Colombia
A esta hora, personas de distintas comunidades se movilizan hacia la Plaza de Bolívar y la Agencia Nacional de Tierras. Nuestros equipos… pic.twitter.com/S4HrZSNxdm
¿Cuál es la agenda?
Martes 14 de octubre
- 10:00 a.m. - Plantón: En defensa de las reformas sociales en la Corte Constitucional. Convoca: CUT.
- Ministerio de Vivienda (Cra. 6 #8-77): se reporta la llegada de un grupo de manifestantes quienes toman el control de las puertas de acceso al lugar.
- Ministerio del Interior (Cra. 8 #12b-31): la entrada por la carrera 8.ª se encuentra bloqueada y el ingreso de funcionarios es restringido. Se realiza evacuación de las personas que se encontraban dentro de la entidad.
- Ministerio de Agricultura (Carrera 7 No. 32 – 42 – Centro Comercial San Martín): bloqueo en el costado derecho de la entrada principal, a la altura del centro comercial. En el lugar hay aproximadamente 15 carpas.
- Plaza de Bolívar: Plantón en defensa de las reformas sociales y manifestación de la comunidad Emberá.
Miércoles 15 de octubre
- 10:00 a.m. - Plantón: Velatón conmemorativo del “15 de octubre – Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal” en la Plaza de Bolívar. Convoca: Secretaría Distrital de Salud.
Jueves 16 de octubre
- 2:00 p.m. – Evento cultural con reivindicaciones: Movilización cierre Semana por la Paz #38 en la Plaza de Bolívar. Convoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Paz.
- 2:30 p.m. – Evento cultural con reivindicaciones: Celebremos el Cierre de la Semana en la Plaza de la Democracia. Convoca: Universidad Javeriana y REDEPAZ.
- (Por confirmar) - Evento cultural con reivindicaciones: Acto artístico de conmemoración de los 22 años de la Operación Orión en la Plaza de Bolívar. Convoca: Bordanzas por las memorias.
Viernes 17 de octubre
- 9:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación en la Plaza de Bolívar. Convoca: Pacto Histórico MAIS.
- 10:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá en el Parque de los Periodistas. Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida.
- 3:00 p.m. - Plantón: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá en el Parque El Renacimiento. Convoca: Polo Democrático Alternativo.
Recomendaciones por parte del Distrito:
- Consulté información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
- Planifiqué sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
