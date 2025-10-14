Logo El Espectador
Semana de manifestaciones en Bogotá: horarios y puntos de concentración

Esta semana varias organizaciones sociales y comunitarias convocaron diferentes movilizaciones en la ciudad.

Redacción Bogotá
14 de octubre de 2025 - 04:59 p. m.
Movilizaciones y protestas en Bogotá.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Para esta semana, del 14 al 19 de octubre, se tiene prevista la realización de diversas movilizaciones en la ciudad, las cuales son convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. Por esta razón, el Distrito hace un llamado a la ciudadanía para que consulte con anticipación la agenda de marchas y movilizaciones, con el fin de evitar contratiempos y problemas en la movilidad.

En ese sentido, como en oportunidades anteriores, la Secretaría de Gobierno acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

¿Cuál es la agenda?

Martes 14 de octubre

  • 10:00 a.m. - Plantón: En defensa de las reformas sociales en la Corte Constitucional. Convoca: CUT.
  • Ministerio de Vivienda (Cra. 6 #8-77): se reporta la llegada de un grupo de manifestantes quienes toman el control de las puertas de acceso al lugar.
  • Ministerio del Interior (Cra. 8 #12b-31): la entrada por la carrera 8.ª se encuentra bloqueada y el ingreso de funcionarios es restringido. Se realiza evacuación de las personas que se encontraban dentro de la entidad.
  • Ministerio de Agricultura (Carrera 7 No. 32 – 42 – Centro Comercial San Martín): bloqueo en el costado derecho de la entrada principal, a la altura del centro comercial. En el lugar hay aproximadamente 15 carpas.
  • Plaza de Bolívar: Plantón en defensa de las reformas sociales y manifestación de la comunidad Emberá.

Miércoles 15 de octubre

  • 10:00 a.m. - Plantón: Velatón conmemorativo del “15 de octubre – Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal” en la Plaza de Bolívar. Convoca: Secretaría Distrital de Salud. 

Jueves 16 de octubre

  • 2:00 p.m. – Evento cultural con reivindicaciones: Movilización cierre Semana por la Paz #38 en la Plaza de Bolívar. Convoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Paz.
  • 2:30 p.m. – Evento cultural con reivindicaciones: Celebremos el Cierre de la Semana en la Plaza de la Democracia. Convoca: Universidad Javeriana y REDEPAZ.
  • (Por confirmar) - Evento cultural con reivindicaciones: Acto artístico de conmemoración de los 22 años de la Operación Orión en la Plaza de Bolívar. Convoca: Bordanzas por las memorias. 

Viernes 17 de octubre

  •  9:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación en la Plaza de Bolívar. Convoca: Pacto Histórico MAIS.
  •  10:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá en el Parque de los Periodistas. Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida.
  • 3:00 p.m. - Plantón: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá en el Parque El Renacimiento. Convoca: Polo Democrático Alternativo.

Recomendaciones por parte del Distrito:

  • Consulté información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
  • Planifiqué sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Edgard Lopez(56726)Hace 7 minutos
Mi voto poor el candidato que ofrezca llegar el 7 de agosto /26 con la ley que regula las protestas y manifestaciones, colocándolas en el Protestrodomo que sera limitado a un parque o a una zona claramente establecida para no afectar a los demas ciudadanos, este barbaro hace que los trabajadores trabajen dos días a la semana y protesten 5, que pais podrá salir del tercermundismo asi< todos sabemos que petro quiere que asi sea pues el pueblo seguirá siendo ignorante y creerán su cuento
