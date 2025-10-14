Semana de manifestaciones en Bogotá: horarios y puntos de concentración

Movilizaciones y protestas en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Para esta semana, del 14 al 19 de octubre, se tiene prevista la realización de diversas movilizaciones en la ciudad, las cuales son convocadas por organizaciones sociales y comunitarias. Por esta razón, el Distrito hace un llamado a la ciudadanía para que consulte con anticipación la agenda de marchas y movilizaciones, con el fin de evitar contratiempos y problemas en la movilidad.

En ese sentido, como en oportunidades anteriores, la Secretaría de Gobierno acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

¿Cuál es la agenda?

Martes 14 de octubre

10:00 a.m. - Plantón: En defensa de las reformas sociales en la Corte Constitucional. Convoca: CUT.

Ministerio de Vivienda (Cra. 6 #8-77): se reporta la llegada de un grupo de manifestantes quienes toman el control de las puertas de acceso al lugar.

Ministerio del Interior (Cra. 8 #12b-31): la entrada por la carrera 8.ª se encuentra bloqueada y el ingreso de funcionarios es restringido. Se realiza evacuación de las personas que se encontraban dentro de la entidad.

Ministerio de Agricultura (Carrera 7 No. 32 – 42 – Centro Comercial San Martín): bloqueo en el costado derecho de la entrada principal, a la altura del centro comercial. En el lugar hay aproximadamente 15 carpas.

Plaza de Bolívar: Plantón en defensa de las reformas sociales y manifestación de la comunidad Emberá.

Miércoles 15 de octubre

10:00 a.m. - Plantón: Velatón conmemorativo del “15 de octubre – Día Nacional de Concienciación del Duelo por Pérdida Gestacional y Perinatal” en la Plaza de Bolívar. Convoca: Secretaría Distrital de Salud.

Jueves 16 de octubre

2:00 p.m. – Evento cultural con reivindicaciones: Movilización cierre Semana por la Paz #38 en la Plaza de Bolívar. Convoca: Universidad Javeriana, REDEPAZ, CINEP, Fundación Fe y Alegría, FICONPAZ y Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Paz.

2:30 p.m. – Evento cultural con reivindicaciones: Celebremos el Cierre de la Semana en la Plaza de la Democracia. Convoca: Universidad Javeriana y REDEPAZ.

(Por confirmar) - Evento cultural con reivindicaciones: Acto artístico de conmemoración de los 22 años de la Operación Orión en la Plaza de Bolívar. Convoca: Bordanzas por las memorias.

Viernes 17 de octubre

9:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración del día de la diversidad étnica y cultural de la nación en la Plaza de Bolívar. Convoca: Pacto Histórico MAIS.

10:00 a.m. - Evento cultural con reivindicaciones: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá en el Parque de los Periodistas. Convoca: Comunidad Indígena Embera Katío, Chamí y Dóvida.

3:00 p.m. - Plantón: Miradas y tejidos de las mujeres indígenas en Bogotá en el Parque El Renacimiento. Convoca: Polo Democrático Alternativo.

Recomendaciones por parte del Distrito:

Consulté información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.

Planifiqué sus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participa en alguna movilización, hágalo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

