Imputan a pareja que agredió con arma blanca en Chía a simpatizantes de De la Espriella

Una de las personas resultó lesionada. Foto: Redes sociales

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La imagen viral de una pareja que agredió con arma blanca, cadenas e incluso a mordiscos a simpatizantes del candidato, Abelardo de la Espriella, durante un acto de proselitismo político en un puente peatonal del municipio de Chía (Cundinamarca), generó la rápida reacción de las autoridades para ubicar a los hoy procesados.

Este lunes, la Fiscalía informó que el pasado 13 de junio, día en que se presentaron los hechos, Viviana Paola Chaparro huyó del lugar en un bus hacia Zipaquirá y posteriormente se presentó de manera voluntaria ante el ente investigador.

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Por su parte, Jorge Luis Sierra Rodríguez, quien la acompañaba a bordo de una bicicleta, fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.

De esta manera, este 15 de junio se desarrolló la audiencia de legalización de captura y un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Zipaquirá les imputó los delitos de constreñimiento al sufragante y lesiones personales agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

Un ataque en medio de un acto de intolerancia

El ente acusador pudo establecer que los hechos se enmarcaron durante una actividad electoral donde simpatizantes del candidato de extrema derecha, De la Espriella, realizaban consignas a su favor desde un puente peatonal en inmediaciones al centro comercial Centro Chía.

“Las evidencias indican que los procesados habrían lanzado improperios contra un grupo de personas (...) En medio de la confrontación, habrían agredido con un arma cortopunzante y una cadena a un adulto mayor de 66 años”, detalló la Fiscalía.

Y así quedó también en evidencia en los videos grabados por las mismas personas. Allí, se documentó el momento en que Viviana Chaparro exigió de manera airada que suelten a Jorge Luis Sierra, hiriendo con el arma blanca en una de las manos a los participantes. Incluso, Sierra también quedó documentado amenazando con un cuchillo a los hoy afectados.

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Tras el altercado, ahora Chaparro y Sierra están siendo procesados por la justicia y un juez de control de garantías los envió a casa por cárcel mientras transcurre el proceso penal en su contra.

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