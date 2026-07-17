Imputan cargos a menor que habría disparado a su compañera de clase

De acuerdo con el coronel Jhon Zambrano, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, el presunto agresor llevó el arma en su mochila. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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Avanza la investigación judicial por las lesiones personales con arma de fuego que habría causado un joven de 14 años contra su compañera de clase en un colegio distrital de Kennedy.

El menor, quien fue aprehendido por policía de Infancia y Adolescencia y trasladado a una URI, fue imputado por la Fiscalía por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, así como lesiones personales agravadas. Cargos que no aceptó.

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El ente acusador pudo determinar que el arma era tipo revólver, contaba con munición y tras los análisis periciales, concluyeron que sí era apta para disparar.

De acuerdo con el coronel Jhon Zambrano, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá, el presunto agresor llevó el arma en su mochila “al parecer por algunas intimidaciones que estaba sufriendo por parte de otros compañeros. Fue en el salón donde generó una mala manipulación del arma y lamentablemente se acciona”.

Mientras tanto, un tío de este joven aseguró en diálogo con CityTv que el arma era de un familiar fallecido y su sobrino se la llevó sin permiso. Además, justificó su uso alegando una supuesta inseguridad en el sector. “Somos una familia de valores. Lo que ocurrió fue un accidente (...) Hace poco sufrimos un robo y (ellos) se cargan con tanta violencia”.

La menor, víctima de la agresión con arma de fuego, continúa bajo observación médica tras ser intervenida quirúrgicamente en sus piernas, como consecuencia del disparo que recibió. De acuerdo con Medicina Legal, las heridas le ocasionaron una incapacidad provisional de 65 días.

¿Qué responde la Secretaría de Educación?

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación rechazó este tipo de hechos e indicó que están brindando acompañamiento a los dos estudiantes y a sus familias.

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“Hacemos un llamado urgente a la sociedad y a las familias para fortalecer el cuidado de los entornos escolares como espacios seguros para el aprendizaje y la convivencia”.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Convivencia Escolar entre enero y marzo de 2025 se reportaron 1.671 casos de violencia escolar, de los cuales 684 ocurrieron al interior de colegios públicos, equivalente al 40,92% del total. Sin embargo, para el mismo periodo de 2026 la situación se agravó significativamente: los casos ascendieron a 2.319, lo que representa un incremento del 38,8%, es decir, 648 casos más que el año anterior.

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