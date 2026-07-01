Imputan por feminicidio agravado al británico señalado de asesinar a Natalia Villalba

Los antecedentes judiciales del ciudadano británico se conocieron mientras la investigación por la muerte de Natalia Villalba continúa avanzando en Colombia. Foto: The New Stour & Avon Magazine,

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La Fiscalía General de la Nación imputó este martes al ciudadano británico Matthew Foster Martinson, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba Angarita, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

Durante las audiencias concentradas, que se desarrollan de manera reservada, el ente acusador le formuló el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado. Terminada la imputación, la diligencia continuó con la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.

De ser hallado responsable, Foster Martinson podría enfrentar una condena de entre 500 y 600 meses de prisión, es decir, entre 41 años y ocho meses y 50 años de cárcel.

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La imputación por feminicidio agravado se sustenta, según la Fiscalía, en las circunstancias previstas en los artículos 104A y 104B del Código Penal, al considerar que el crimen habría sido cometido en condiciones que configuran agravantes como la sevicia y el presunto aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima, además de actos de instrumentalización y dominación sobre su cuerpo.

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, el ciudadano británico habría ingresado al apartamento donde la víctima se hospedaba temporalmente y, aprovechando que se encontraba sola, la habría agredido con un objeto contundente en la cabeza hasta causarle la muerte.

Posteriormente, según el ente acusador, habría manipulado el cuerpo para ocultarlo y realizado diversas maniobras dirigidas a alterar la escena del crimen.

El proceso tomó un nuevo impulso el pasado viernes, cuando Foster Martinson fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Quito (Ecuador), en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación y una notificación roja de Interpol. Tras su captura, fue trasladado a Colombia para comparecer ante la justicia.

Con su llegada al país, el expediente entró en una nueva etapa judicial. Entre las principales evidencias recopiladas por las autoridades figuran videos de cámaras de seguridad del edificio, registros de ingreso y salida, dictámenes forenses y otros elementos materiales probatorios que respaldan la teoría del caso presentada por la Fiscalía.

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