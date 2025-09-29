Incautan 1.600 dosis de estupefacientes en la “Calle del Tango”, al sur de Bogotá

Capturado junto a las dosis de estupefacientes incautadas. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La conocida como “La Cale del Tango”, en la localidad de Rafael Uribe, es uno de los lugares más peligrosos de Bogotá. Actividades delictivas como el robo a vehículos, riñas, y microtráfico impactan negativamente las dinámicas del entorno y a sus habitantes.

Precisamente, un punto de distribución de estupefacientes fue desmantelado en las últimas horas por las autoridades gracias a las denuncias de los vecinos residentes en esta zona.

De acuerdo con la información transmitida por la Policía Metropolitana de Bogotá, la intervención se realizó en los barrios Divino Niño y Las Lomas, colindantes con esta calle.

En este punto funcionaba una “olla de microtráfico” en la que se encontraba un individuo, quien presuntamente se encargaba de la venta de los estupefacientes y de guardar el dinero producto de esta actividad ilícita.

Tras realizar las diligencias de inspección en el lugar, las autoridades incautaron 1.600 dosis de estupefacientes, de las cuales 1.200 eran de marihuana y 400 de bazuco.

Del mismo modo, el taquillero, es decir, la persona que al parecer se encargaba de despachar los pedidos de droga, fue capturado y remitido a las autoridades competentes para responder por el delito de porte y tráfico de estupefacientes.

Tráfico de estupefacientes

En lo corrido de 2025, se han incautado 5.2 toneladas de estupefacientes en la capital del país y 2.413 personas han sido capturadas por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Bandas como los ‘Batman’, los ‘Costeños’, los ‘Troya’ y los ‘Venecos’ son algunas de las organizaciones delincuenciales que las autoridades han venido afectando con contundencia.

Gran parte de las incautaciones se han dado en localidades como Bosa y Kennedy. Estos estupefacientes han llegado a la ciudad provenientes de regiones como el Cauca.

