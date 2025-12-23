80 kilos de pólvora incautados en operativo relámpago en Patio Bonito

La intervención se llevó a cabo en los barrios Bellavista, Patio Bonito, Las Brisas y Dindalito. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de los controles por la temporada decembrina, las autoridades realizaron un operativo relámpago en la UPZ Patio Bonito, en el suroccidente de Bogotá, que dejó como resultado la incautación de 80 kilos de pólvora que estaba siendo comercializada de manera ilegal en el espacio público.

La intervención se llevó a cabo en los barrios Bellavista, Patio Bonito, Las Brisas y Dindalito, donde además se impusieron tres medidas correctivas y se logró la recuperación de 15 metros de espacio público que estaban siendo ocupados para la venta de artículos pirotécnicos.

El operativo hizo parte de la estrategia integral Plan Navidad, liderada por la Alcaldía Local de Kennedy, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de prevenir accidentes y promover una Navidad sin pólvora.

¿Cuáles fueron las medidas correctivas?

Durante el procedimiento, las autoridades aplicaron medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, entre ellas:

Incautación inmediata del material pirotécnico.

Suspensión de la actividad de venta ilegal.

Desalojo y recuperación del espacio público ocupado sin autorización.

Estas acciones buscan reducir riesgos para la comunidad y evitar emergencias asociadas al uso indebido de pólvora, especialmente en zonas residenciales.

Lea más:Bogotá suma 54 personas lesionadas por pólvora en lo que va de diciembre

Así funciona el protocolo de control e incautación de pólvora

De acuerdo con Carlos Zapata, subdirector de Gestión del Riesgo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el manejo de la pólvora incautada sigue un protocolo estricto, regulado por el Decreto Nacional 4481 y el Decreto Distrital 360 de 2018.

La pólvora puede ser incautada a partir de:

Denuncias ciudadanas.

Operativos policiales.

Controles rutinarios de vigilancia.

Una vez se detecta el material, el hallazgo debe ser reportado al NUSE, que activa la línea 123 y coordina la atención con las entidades competentes. A partir de ahí, Bomberos se encarga de:

Recoger el material pirotécnico.

Transportarlo bajo condiciones seguras.

Llevarlo a una bodega distrital autorizada.

Mantenerlo bajo cadena de custodia.

Esperar la orden de devolución o destrucción, según lo determine la autoridad competente.

Cuando la incautación supera los 100 kilos, la Policía acompaña el traslado para garantizar la seguridad durante el proceso.

Registro obligatorio y control a la comercialización

Las autoridades recordaron que toda persona o empresa que fabrique, manipule o comercialice pólvora debe estar registrada en un portal distrital, lo que permite llevar un control de distribuidores y vendedores autorizados.

En Bogotá no existen fábricas de pólvora dentro del perímetro urbano. El material que circula en la ciudad proviene de municipios cercanos y debe cumplir normas especiales de transporte para materiales peligrosos. Mientras se resuelve su situación jurídica, la pólvora incautada permanece en bodegas especiales del Distrito.

Lea más:Cinco menores capturados tras hurtar un vehículo en la localidad de San Cristóbal

Llamado a la ciudadanía

Desde la administración local reiteraron que la venta y manipulación ilegal de pólvora representa un alto riesgo, especialmente para niñas, niños, personas mayores, animales y habitantes de los sectores intervenidos. Por eso, anunciaron que los controles se mantendrán durante toda la temporada decembrina.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar la venta ilegal de pólvora a través de la línea 123 y a utilizar los canales oficiales del Distrito para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia.

Lea más:Rescatan babillas y tortuga icotea víctimas de tráfico: permanecían en zona rural de Pacho

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.