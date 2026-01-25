Incautan celulares robados ocultos en carretillas del centro de Bogotá

Operativo policial de control de celulares robados en el centro de Bogotá Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una intervención policial en el centro de Bogotá evidenció la persistencia de una modalidad que facilita el mercado ilegal de celulares en la zona: equipos robados y manipulados que eran ocultados en carretillas de venta informal y ofrecidos como usados o vendidos para usar sus partes como repuestos.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 24 celulares que presentaban reportes de hurto y alteraciones en sus terminales, una práctica común que busca evadir los sistemas de bloqueo y facilitar la reventa. La acción se concentró en puntos y establecimientos dedicados a la comercialización de equipos móviles y accesorios, una actividad que, en varios casos, opera en los márgenes de la legalidad.

Según la información revelada por la Mebog, en el procedimiento se revisaron más de 70 dispositivos. Varios de los celulares incautados estaban escondidos en carretillas de vendedores informales ubicadas en sectores de alta afluencia peatonal, hecho que habla de la facilidad con la que este tipo de mercancía circula a plena luz del día, incluso a pocos metros de sitios en donde se realizan controles policiales con frecuencia. Las autoridades también establecieron que algunos de los equipos robados no contaban con denuncia formal, lo que dificulta su rastreo y recuperación.

El caso, además de poner en cintura a quienes se lucran del negocio de los celulares robados, deja en evidencia vacíos en el control de la cadena de comercialización de teléfonos usados en la ciudad, así como la delgada línea entre cierto sector del comercio informal y las redes que se lucran del hurto.

Aunque las cifras oficiales indican que en lo corrido de 2026 el hurto de celulares ha disminuido en un 20 % y que se han recuperado 122 dispositivos, el hallazgo sugiere que el mercado ilegal sigue encontrando mecanismos para adaptarse y mantenerse activo.

Por su parte, desde la Policía Metropolitana insistieron en la importancia de que las víctimas denuncien el robo de sus celulares, no solo para aumentar las posibilidades de recuperación, sino para cerrar el paso a su reventa, particularmente en el centro de la ciudad, zona en la que este comercio ilegal se mueve con relativa comodidad hace años.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.