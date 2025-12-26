No hay pico y placa en Bogotá este 26 de diciembre: ¿cuándo será la próxima fecha?

Trancones en Bogotá Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ahora que gran parte de los bogotanos hacen las maletas y planean las fiestas del fin año, resulta clave tener en cuenta cómo operarán las principales calles de la capital.

Para este viernes 26 de diciembre, la medida de pico y placa en la ciudad no aplicará, así como el próximo viernes 2 de enero de 2026. Fechas escogidas por el Distrito con el fin de facilitar el tránsito de vehículos durante los fines de semana de Navidad y Año Nuevo, cuando miles de personas se mueven dentro y fuera de la ciudad.

Ahora bien, la justificación de no levantar el pico y placa todo el mes, indicó el alcalde Galán, es con base en los más de mil frentes de obra que hay en curso. “Incluso se están abriendo nuevas obras y eso nos impide tomar decisiones que han ocurrido en el pasado por cuenta de garantizar que la ciudad se siga moviendo”, dijo Galán.

Siguiendo en materia de movilidad, la secretaria, Claudia Díaz, informó que realizan 200 controles semanales en vías con mayor criticidad de siniestros viales para controlar la alta velocidad y conductores en embriaguez. Estos controles serán efectuados por 800 agentes de tránsito, policías de tránsito y guías.

Y es que tan solo durante diciembre de 2024, agregó Díaz, 59 personas fallecieron a manos de conductores alcoholizados, casi 2 muertos diarios.

En materia de seguridad, el secretario, César Restrepo, comunicó que 1.200 policías llegan a reforzar la seguridad durante la celebración de Navidad. Este pie de fuerza se desplegará en 19 localidades, en zonas de mayor aglomeración por comercio o eventos decembrinos.

Restrepo, detalló que de este total de uniformados, 800 se quedan en Bogotá desde el próximo año y se suman a los 700 que complementarán en marzo la seguridad en la capital.

De acuerdo con el alcalde Galán, la ciudad tiene menos de 200 policías por cada 100 mil habitantes, una cifra por debajo de los estándares internacionales promovidos por la ONU que indican que las ciudades deberían tener un promedio de 300 policías por cada 100 mil habitantes.