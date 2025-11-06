Incendio en bodega de colchones en Bogotá: bomberos rescatan a un gato

Bodega de colchones incinerada en el barrio 12 de octubre. Foto: Bomberos de Bogotá

En la noche del miércoles 5 de octubre, en el barrio 12 de octubre, de la localidad de Barrios Unidos, una bodega usada para almacenar colchones y espuma sintética fue el epicentro de una fuerte conflagración, cuya cortina de humo de unos 15 metros de alto, pudo ser apreciada en gran parte del nororiente de la ciudad.

Las llamas se desataron sobre las 8:00 P.M. por lo cual fue necesaria la reacción de las unidades de las Ferias y Central del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.

Al poco tiempo, Tras varios minutos de maniobras, los bomberos lograron controlar el incendio y evitar que el fuego alcanzara otras edificaciones. Las unidades desplegadas realizaron un ataque frontal con manguera de agua al incendio, y lograron controlarlo al 100 % sobre las 9:10 P.M.

El personal de bomberos no reportó personas lesionadas por las llamas, pero logró el rescate de de un gato. El animal, tiznado y aturdido, fue encontrado y evacuado de la edificación en llamas y fue puesto a salvo con su dueño.

De momento, no hay una causa confirmada del incendio, pero la hipótesis más aceptada es la de una falla eléctrica como la posible desencadenante del incendio.

Este episodio conecta con la radiografía reciente de incendios en la ciudad, donde expertos apuntan a baterías de litio y infraestructura eléctrica antigua como principales detonantes.

