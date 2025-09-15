Incendios en Cundinamarca dejan 90 hectáreas afectadas en dos días

En lo corrido del año se han afectado más de 780 hectáreas de vegetación a causa de los incendios. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Cundinamarca vivió un fin de semana turbulento en materia ambiental. La Gobernación confirmó este lunes que durante el pasado sábado y domingo se registraron al menos 15 incendios que activaron las alarmas en varios puntos del departamento.

Así lo confirmó el gobernador, Jorge Emilio Rey, al asegurar que la Unidad Administrativa de Gestión del Riesgo del Departamento (UAEGRD) tuvo que intervenir en zonas forestales y semiurbanas para controlar los incendios. Según un pronunciamiento que hizo a través de redes sociales, el origen de la combustión se originó debido a los climas, mala disposición de desechos en los territorios, pero también a “manos inescrupulosas” de humanos.

Para la Unidad, los incendios tienen otra explicación: menos lluvias y más vientos fuertes en el occidente del departamento han generado que la vegetación seca en los bosques se conviertan en combustible para que estos incidentes se produzcan en cuestión de minutos.

Uno de los casos más llamativos fue el incendio que se registró en el municipio de Nilo, exactamente en la vereda Los Curos, que está en la límite con la Base Militar Aérea de Tolemaida. Este fuego inició el pasado jueves y aún el domingo las autoridades seguían intentando mitigarlo. El último reporte indica que, aunque aún activo, el fuego ya se ha controlado en un 80 % gracias a descargas de agua aéreas y el trabajo de 17 unidades del Batallón de Desastres.

En Tocancipá también se presentó un incendio de gran magnitud que la Unidad, en coordinación con los bomberos locales, el Ejército y la comunidad siguen intentando apagar. El fuego ya se ha controlado en un 99 %, pero de acuerdo con la Gobernación, en la vereda Tibitoc, donde más daños causó el incendio, aún persisten puntos calientes en zona montañosa.

El resto de los incendios han sido controlados o extintos, sin embargo, la Unidad de Riesgo alerta que la época de fuego no ha pasado por completo en el departamento y que muchos otros municipios siguen siendo vulnerables, debido a las altas temperaturas y tiempo de reacción, en ver nuevos eventos de este tipo.

“Hoy en Cundinamarca seguimos enfrentando dos realidades: mientras en el oriente persisten las lluvias intensas, en el occidente tenemos la recurrencia de incendios forestales. Este fin de semana registramos 15 emergencias, de las cuales 13 ya están liquidadas y dos permanecen activas en Nilo y Tocancipá”, señaló William Rozo, director de la UAEGRD.

Los incendios han dejado, hasta el momento, un total de 90,4 hectáreas afectadas o reducidas a cenizas, especialmente territorios forestales y rurales en ocho municipios de Cundinamarca.

Tiempos calientes

La Gobernación asegura que 2025, en particular, ha sido un año caótico en materia de incendios para el departamento. En lo corrido del año se han registrado al menos 210 emergencias forestales que han afectado parcialmente la fauna y flora de 66 municipios.

En total, 787 hectáreas han sido damnificadas y provincias como Gualivá, Sabana Centro, Sumapaz y Tequendama siguen en alerta por posibles nuevas eventualidades.

“Pedimos a la ciudadanía no dejar botellas, vidrios ni material inflamable en zonas de cobertura vegetal. Agradecemos la labor de los bomberos de los diferentes municipios, los consejos municipales de gestión del riesgo y la comunidad que ha apoyado la atención de estas emergencias”, concluyó el gobernador Rey.

