Vía al Llano: ya hay paso en la variante que comunica a Bogotá y Villavicencio

Inicio de la movilidad en el K18+000 para evacuar los vehículos represados en el sector. Foto: Cortesía Coviandina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pasados nueve días desde que se cerró el paso en la vía al Llano, debido a un derrumbe en Chipaque, el concesionario del corredor vial (Coviandina) anunció que ya se dio paso por la variante a la carretera entre Bogotá y Villavicencio.

Si bien fue un deslizamiento de casi 100.000 metros cúbicos de material vegetal y rocas, el paso no se habilita porque quedó superada la emergencia. Por el contrario, continúan las labores en la troncal principal.

Pese a esto, el corredor Bogotá – Villavicencio queda en funcionamiento gracias a que finalizaron los trabajos en la vía antigua. Se trata de la variante del K18+000, un tramo de 680 metros que fue pavimentado y señalizado para soportar vehículos de hasta 5dos toneladas, según la concesionaria.

Le puede interesar: Bloqueo de la vía al Llano: un eterno dolor de cabeza

Así inicia la reapertura

El plan definido por el Ministerio de Transporte, la ANI y Coviandina contempla tres fases para normalizar la movilidad sobre este corredor clave para la movilidad entre el centro del país y los Llanos Orientales.

En ese orden de ideas, ya inició la “fase 0″, que busca evacuar los vehículos represados en los sectores de Abasticos, El Uval y el Anillo Vial de Villavicencio. Esto para aquellos que van con destino a Bogotá.

En esta etapa también podrán circular los vehículos locales autorizados por las alcaldías.

“Finalizado el proceso de extendido y compactado de la carpeta asfáltica, instalación de geomalla en sitios puntuales, señalización vertical y horizontal y realizadas las pruebas y análisis del Plan de Manejo de Tráfico se da inicio al tráfico de manera gradual y paulatina por la vía antigua en una longitud de 680 metros, con ello, reiteramos nuestro compromiso por recuperar la movilidad en esta importante región del país” explicó Oscar Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

¿Qué sigue para la vía al Llano?

Una vez finalizada la fase cero, este es el plan a seguir en el corredor vial:

Fase 1 : entre uno y dos días después, se habilitará el paso para el transporte público de pasajeros y para la carga pesada que salga de Bogotá y Villavicencio.

Fase dos: finalmente se permitirá la circulación de todo tipo de vehículos, con tiempos de viaje máximos establecidos en cada sentido para evitar congestiones

🚨 Atención: el tramo intervenido tendrá paso restringido, por lo que podrán circular vehículos de hasta:

52 toneladas de peso bruto.

Ancho máximo de 4 metros.

Longitud máxima de 21 metros para cargas extradimensionadas.

No se permitirá la circulación de vehículos con sobrepeso, a fin de evitar daños prematuros en el pavimento. Para ello, se realizarán controles en inmediaciones de la estación de pesaje Alto de la Cruz.

Condiciones para cierres preventivos

El cierre total o parcial de la variante podrá darse si se presentan los siguientes casos:

Caída de material del talud próximo a la variante que ponga en riesgo a los usuarios.

Declaratoria de evacuación inmediata por riesgo inminente.

Avisos de residentes sobre movimientos en la parte alta de la ladera.

Ruidos, vibraciones u otras alertas de posibles movimientos en la zona.

Lluvias intensas que aporten agua o lodo sobre la vía, en especial con riesgo para motociclistas.

Sismos de cualquier magnitud, con detenciones preventivas para evaluación de impactos.

Caída de material en otros sectores de la vía cercanos a la variante.

Accidentes o incidentes en la variante (p. ej., vehículos varados en ascenso).

Derrames de combustible u otras mercancías peligrosas.

Cualquier otro evento que genere alto riesgo para la movilidad o la seguridad de usuarios y residentes.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.