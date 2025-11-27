Incremento al pasaje de Transmilenio se hunde en debate presupuestal de Bogotá, ¿qué sigue?

A partir del 1 de febrero de 2025 inicia la operación del nuevo esquema de pasajes gratuitos Foto: Integración Social

El anuncio de un nuevo incremento al pasaje de TransMilenio —tanto en el componente zonal como en el troncal— cayó de la peor manera entre la ciudadanía y un sector del Concejo de Bogotá. La Alcaldía había incluido un alza de $250, por lo cual quedaría en $3.450 en la propuesta de presupuesto para 2026, que asciende a $40,4 billones y que ya cursa su primer debate en la Comisión de Hacienda.

TransMilenio justificó el ajuste por el aumento en los costos de gasolina, repuestos y demás insumos que mantienen vivo el sistema. Aun así, el incremento del 7 % supera el IPC del 4,5 %, lo que tensó el ambiente con los ponentes del presupuesto: Heidy Sánchez, Donka Atanassova y Julián Espinosa. Para ellos, la tarifa no puede subir por encima de la capacidad real de pago de los usuarios ni de la dinámica económica de la ciudad.

Las concejalas Sánchez y Atanassova anunciaron ponencias negativas al proyecto de presupuesto. Espinosa, por su parte, presentó ponencia positiva, pero eliminó el alza de $250 de la tarifa del transporte público.

Ahora, la Comisión de Hacienda votará el lunes para decidir entre la ponencia positiva o la negativa. Si gana la negativa, el proyecto de presupuesto se hundiría y la Alcaldía tendría que radicar una nueva versión.

El calendario no da mucho respiro: al Distrito le quedarían apenas nueve días para mover fichas, buscar apoyos y lograr la aprobación antes del 10 de diciembre, fecha límite. Sin embargo, el ambiente político sugiere que la ponencia positiva reuniría los votos necesarios para pasar a plenaria, donde el debate continuaría con nuevos ajustes.

Por ahora, la discusión se mueve entre reparos a la ejecución de 2025 —especialmente en comunidades étnicas y atención a víctimas— y críticas por la reducción de recursos para bienestar familiar en 2026.

¿Y el pasaje de TransMilenio?

Si la correlación de fuerzas se mantiene, el incremento de $250 quedaría por fuera del texto presupuestal. Sin embargo, la Alcaldía conserva la facultad de subir la tarifa vía decreto, una decisión impopular, pero plenamente legal, independientemente de lo que ocurra en el Concejo.

