¿Viaja en Semana Santa? Estas son las vacunas que debe revisar antes de salir de Bogotá

Con la llegada de la Semana Santa y el aumento de viajes dentro y fuera del país, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá recomendó a los ciudadanos revisar su carné de vacunación antes de salir. La entidad advirtió que tener el esquema completo es clave para prevenir enfermedades como fiebre amarilla y sarampión, dos infecciones que pueden propagarse con mayor facilidad en temporadas de alta movilidad.

Las vacunas clave antes de viajar

Las autoridades de salud señalaron que dos vacunas deben revisarse especialmente antes de viajar, dependiendo del destino:

Fiebre amarilla

Esta enfermedad es transmitida por mosquitos y puede provocar complicaciones graves. Por esta razón, la recomendación es aplicarse la vacuna al menos 10 días antes del viaje si se visitan zonas donde la enfermedad es endémica.

Una sola dosis ofrece protección efectiva y duradera, y forma parte del esquema permanente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). En Bogotá, la vacunación contra fiebre amarilla se mantiene activa y gratuita en la red de servicios de salud.

Sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que ha registrado brotes recientes en distintos países. En Colombia, la vacuna se aplica como triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

El esquema contempla:

Primera dosis a los 12 meses de edad

Refuerzo a los 18 meses

Además, niños y niñas menores de 10 años deben tener las dos dosis completas para estar protegidos.

¿Es necesario para viajes al exterior?

Vacunas gratuitas en más de 200 puntos en Bogotá

La Secretaría de Salud también advirtió que personas entre, como Estados Unidos, México o Canadá, deben revisar su esquema de vacunación.Si no cuentan con la vacuna, deben aplicarse, para garantizar la protección contra la enfermedad.Las autoridades recordaron que las vacunas incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones están disponibles manera gratuita en más de 200 puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Las dosis son seguras y hacen parte de las estrategias de salud pública para prevenir enfermedades transmisibles, especialmente durante temporadas de alta movilidad como Semana Santa.

