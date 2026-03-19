Indignación en Bogotá: perro fue lanzado desde piso 25 y activan proceso judicial

Momento en el que las autoridades detienen al sujeto que lanzó al perrito por la ventana del apartamento. Foto: Archivo particular

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Un nuevo caso de maltrato animal generó indignación en Bogotá luego de que un perro fuera lanzado el miércoles 18 de marzo desde un piso 25 en un edificio de la localidad de Kennedy, hecho que le causó al animal de compañía conocido como Tony.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto responsable sería un ciudadano que, al parecer, se encontraba bajo efectos de sustancias psicoactivas al momento de los hechos.

Minutos antes de la tragedia, los vecinos del conjunto ubicado en el barrio Marsella denunciaron que el individuo se encontraba gritando improperios y arrojando objetos por la ventana del apartamento en donde, al parecer, vivía en arriendo.

Lamentablemente, el individuo tomó al animal con sus manos y lo arrojó por la ventana, lo cual generó gran conmoción y atrajo la atención de las autoridades.

Tras lo ocurrido, las autoridades lograron la captura del sospechoso, mientras avanza la investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

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Distrito acompañará el proceso penal

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció que acompañará jurídicamente el proceso penal en contra del presunto agresor.

La entidad señaló que buscará ser reconocida como representante de víctimas dentro del proceso, con el fin de impulsar las actuaciones judiciales y garantizar que el caso avance.

“El propósito es contribuir al acceso a la justicia y a la defensa efectiva de los animales frente a hechos de violencia”, indicó la entidad. Asimismo, tras conocerse el caso, el IDPYBA hizo presencia en el lugar en articulación con:

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación

Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA)

Actualmente existe un proceso criminal en curso, y la Fiscalía lidera la investigación para determinar responsabilidades. Además, el Distrito anunció que brindará apoyo psicosocial a la familia de Tony, el perrito que fue víctima de este atroz acto y que había sido adoptado hace tres años.

¿Qué le podría pasar al responsable?

Este caso podría enmarcarse en la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que endureció las sanciones por maltrato animal en Colombia. De acuerdo con esta norma, quien cause la muerte de un animal puede enfrentar penas de entre 32 y 56 meses de prisión (casi 3 a 4,6 años), además de multas de 30 a 60 salarios mínimos y la prohibición de tener animales por varios años.

En casos con agravantes —como sevicia, crueldad extrema o condiciones particulares del hecho— las penas pueden aumentar y superar los 4 años de cárcel, lo que implica que el delito deje de ser excarcelable.

Además, esta conducta también se investiga bajo el artículo 339A del Código Penal, modificado por la Ley Ángel, que establece sanciones penales para quienes maltraten animales o atenten contra su vida, en un marco que busca fortalecer la judicialización de estos casos en el país.

#Noticias | Bogotá acompañará jurídicamente proceso abierto por hechos en que un perro fue lanzado desde un piso 25 en la localidad de Kennedy.



Estos son los detalles del caso y las acciones del IDPYBA frente a este terrible acto de maltrato animal.👇



🔗 https://t.co/xWV65bnlYO pic.twitter.com/OADwue3PUI — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) March 19, 2026

El maltrato animal en Bogotá

Este caso ocurre en un contexto en el que el maltrato animal sigue siendo una problemática relevante en la ciudad.

De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, cada año se reciben miles de denuncias por maltrato animal en Bogotá, muchas relacionadas con abandono, negligencia o agresiones directas. En 2024, por ejemplo, se reportaron más de 15.000 casos atendidos por el Distrito, lo que evidencia la magnitud del fenómeno en la capital.

Además, datos de la Fiscalía indican que los delitos por maltrato animal han venido en aumento en los últimos años, lo que ha llevado a fortalecer grupos especializados como GELMA para investigar y judicializar estos hechos.

#IMPERDONABLE. Ayer (19MAR), en conjunto residencial de Bogotá, sujeto identificado como Johan Esteban Velazco Posada, generó pánico al gritar que lanzaría objetos al vacío desde un piso 25. En medio de la situación, arrojó a un inocente perrito llamado Tonny causándole la muerte pic.twitter.com/2CklImO2Cl — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 19, 2026

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