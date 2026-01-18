Logo El Espectador
Indignación por mujer que agredió a domiciliario con insultos clasistas: todo quedó en video

El caso ocurrió al norte de Bogotá, cuando el trabajador entregaba un pedido de pizzas. Se desconoce qué originó la discusión.

Redacción Bogotá
18 de enero de 2026 - 05:07 p. m.
Se desconoce qué originó la discusión.
Foto: Redes sociales
En redes sociales se volvió tendencia un video grabado por un domiciliario de la cadena de comidas Domino’s cuando entregaba un pedido de pizzas al norte de Bogotá. Aunque no quedó en evidencia qué originó la discusión, sí quedó grabado los insultos clasistas de los que fue víctima por parte de una clienta.

En el video tomado a las afueras de un conjunto residencial del barrio El Virrey, se ve a una mujer mayor también grabar con su celular, mientras agrede verbalmente al trabajador.

“A ver las placas para denunciarlo mañana, malp***. Yo no me voy a rebajar a un motociclista, p** madre debe tener. ¡Lárguese de aquí! Usted no pertenece a este barrio. Por lo menos nosotros sí tenemos plata para la pizza, él tiene que repartirla. Por eso están donde están. Gentuza“, le grita mientras patea una llanta del vehículo.

Los insultos siguen y escalan cuando el domiciliario le hace saber cómo se llama. “Sí, menos mal nunca se le va a olvidar mi nombre”. “Gracias, Liliana. Buena noche”, responde él. Finalmente, el domiciliario se retira del lugar.

Un respiro a la intolerancia

Es inevitable hacer la conexión entre la intolerancia y la salud mental de quienes protagonizan estos actos en las ciudades. Y ese vínculo no es, en principio, tan descabellado. Es cierto que la forma en que regulamos nuestras emociones, manejamos la frustración o respondemos a la ira tiene un componente individual indiscutible.

Y si nos guiamos por las cifras y los titulares, cabe preguntarse si hemos normalizado vivir al borde del estallido: reaccionar con agresividad, leer cualquier desacuerdo como amenaza o convertir lo que son, en principio, pequeños roces, en conflictos insalvables.

“Definitivamente, se ha normalizado, porque se ha vuelto como un estándar para vivir. O más bien, para sobrevivir a diferentes estresores que se presentan en la vida pública: el transporte, la calle, o en lo laboral o en las casas. Estamos buscando defendernos de una agresividad que existe, y también de otras cosas que imaginamos”, dice Sandra Milena Toro, psiquiatra y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el 82 % de los homicidios ocurren en la vía pública y cuatro de cada 10 en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana. Los casos se presentan principalmente los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

Redacción Bogotá

Luz Piedad Cardona(42117)Hace 24 minutos
Qué pudo pasar...¿ llegó tarde?, ¿no llevaba el dinero para devolver?, ¿la pizza estaba fría?...nada justifica la agresión verbal, tampoco el trato discriminatorio. Se observa a una señora completamente fuera de sí, sin educación, sufriendo el típico caso de "Usted no sabe quien soy yo".
RICARDO BOTERO(81050)Hace 38 minutos
Levantada, arribista. Consiguió tre spesos y se sintió más que los demás. Háganla famosa, por favor. Investiguen de dónde viene, qué hace, con quién trabaja y pónganla en el curubito donde quiere estar.
PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 40 minutos
liliana la tipica uribista, que al igual que su macabro jefe politico, ve en todos los colombianos, candidatos a ponerle las botas al reves.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 51 minutos
Debe ser antioqueña y uribista mala gente e ignorante
Tita(80049)Hace 52 minutos
No juzgar, no esta todo el contexto, toda la historia y hay un problema de salud mental evidente.
