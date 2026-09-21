Ingresos de taxistas en Bogotá cayeron casi $1,5 millones al mes desde llegada de las APP

Pero más allá de las cifras globales, el estudio aterriza el impacto al bolsillo de quienes viven del taxi. En Bogotá, un propietario habría dejado de recibir alrededor de COP 108 millones…

La investigación, desarrollada por Datexco, analizó el comportamiento del sector en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla durante nueve años. En conjunto, estima que el gremio dejó de percibir COP 28,67 billones , de los cuales COP 13,94 billones fueron en Bogotá; COP 8,21 billones en Medellín; COP 3,62 billones en Cali, y COP 2,90 billones en Barranquilla.

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Pero más allá de las cifras globales, el estudio aterriza el impacto al bolsillo de quienes viven del taxi. En Bogotá, un propietario habría dejado de recibir alrededor de COP 108 millones durante los nueve años analizados, lo que equivale, en promedio, a cerca de COP 1 millón cada mes por vehículo.

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La afectación sería todavía mayor para quienes están detrás del volante. Según los cálculos presentados, un conductor de taxi en Bogotá habría dejado de percibir aproximadamente COP 164 millones entre 2017 y 2025, es decir, cerca de COP 18 millones por año o COP 1,5 millones mensuales.

Para quienes son al mismo tiempo propietarios y conductores, la estimación alcanza los $131 millones durante los nueve años, equivalentes a cerca de $14 millones anuales y COP 1,2 millones mensuales.

¿De dónde salen los COP 13,9 billones?

El estudio toma como referencia un universo de aproximadamente 52.000 conductores en Bogotá. A partir de allí se calcula que este grupo habría dejado de recibir, en conjunto, más de COP 8,5 billones entre 2017 y 2025. “Sumadas las afectaciones estimadas para propietarios y conductores, el impacto estructural calculado para Bogotá asciende a aproximadamente COP 13,9 billones”, señaló William Mejía, director general de Let Consultores.

La investigación también calcula las pérdidas para los propietarios a partir de un universo cercano a 50.000 vehículos tipo taxi. Al sumar ambos componentes, Bogotá aparece como la ciudad con la mayor afectación económica total entre las cuatro capitales incluidas en el análisis. La situación cambia al mirar las pérdidas individuales. En Medellín, por ejemplo, un propietario habría dejado de percibir alrededor de COP 149 millones en nueve años, equivalentes a COP 1,3 millones mensuales, mientras un conductor-propietario acumularía cerca de COP 172 millones.

En Cali, las estimaciones oscilan entre COP 100 millones y COP 111 millones por persona, dependiendo de si se trata de propietario, conductor o de quien cumple ambos roles. En Barranquilla, las cifras van desde COP 62 millones para propietarios hasta COP 134 millones para conductores durante el periodo estudiado.

Casi 28.000 encuestas

Para llegar a estas estimaciones, la investigación realizó 27.977 encuestas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla: 21.510 estuvieron relacionadas con comportamiento de movilidad, 4.066 con preferencias de transporte y otras 2.401 fueron dirigidas específicamente a propietarios y conductores de taxi. En esta última muestra participaron 237 propietarios de dos o más vehículos, 819 propietarios de un taxi —incluidos algunos que también conducen— y 1.345 conductores.

Para ubicar a los trabajadores del gremio se construyó un directorio de cerca de 1.000 puntos de concentración de taxistas, entre terminales, aeropuertos, hospitales, clínicas, centros comerciales, hoteles y empresas afiliadoras.



Más allá de las cifras, el estudio retrata un negocio que cambió en menos de una década. La expansión de las plataformas digitales transformó la competencia por los pasajeros y, para miles de taxistas, también la plata que entra cada mes. En Bogotá, esa disputa deja la cuenta más alta entre las cuatro ciudades analizadas.

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