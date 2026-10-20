Los procesados fueron capturados en la tarde del 19 y mañana del 20 de octubre de 2026.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Caso Donovan Balanta: juez declara reservada parte de la audiencia Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Este 20 de octubre se cumple un mes del homicidio de Donovan Balanta Paz, el líder comunitario afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en límites de la localidad de Ciudad Bolívar y Soacha.

La investigación busca establecer la responsabilidad de los policías (desde patrulleros, hasta un subintendente y mayor) en las agresiones que habría sufrido Balanta el 20 de septiembre, cuando fue reducido y esposado durante el procedimiento y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá.

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De acuerdo con información conocida por El Espectador, el joven habría recibido golpes y varias descargas de un dispositivo Taser, incluso dentro de la estación, donde habría permanecido cerca de 20 minutos con dificultades para respirar, dolor en el pecho y solicitudes de atención médica que, según la investigación, no habrían sido atendidas oportunamente.

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La necropsia contstaó lesiones compatibles con el uso de un dispositivo de conducción eléctrica, además de golpes y otras lesiones. Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada a un dispositivo de conducción eléctrica, aunque el estudio histopatológico advirtió que sus hallazgos no permiten establecer, por sí solos, una relación causal directa entre las descargas y el fallecimiento.

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Con la nueva captura, son cinco los uniformados vinculados a la investigación. La diligencia de este martes permitirá avanzar en la formulación de cargos, sin que, por ahora, implique una condena: la responsabilidad individual de los policías se establecerá durante el proceso penal.

El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía de declarar reservada la audiencia durante la etapa de legalización de capturas y allanamientos, así como su petición de medida de aseguramiento. De acuerdo con el representante del ente acusador, argumentó que entregará información de nuevos presuntos implicados y pruebas audiovisuales que pueden impedir el buen curso de la investigación.

La audiencia volvería a ser de cáracter público, una vez se realice la imputación de cargos por homicidio agravado, tortura agravada y falsedad ideológica en documento público.

El Juzgado 02 Penal de Control de Garantías, da inicio a la audiencia de legalización de capturas y allanamientos. Dentro de los procesados se encuentra el patrullero Johathan Alexánder Giraldo, de 27 años, señalado de ser quien accionó el taser en repetidas oportunidades contra Donovan Balanta; patrullero Santiago Vargas Romero, 23 años; patrullero Nahumer Hernando Vergel, 22 años; subintendente Henar Tapiero Tique, de 41 años; y mayor Roque Correa Yáñez, de 38 años.