Caos por cierre total en la Vía al Llano: deslizamientos bloquean varios pasos

Mercancía represada, una fila interminable de trancón e incertidumbre en terminales de transporte, es como amaneció la región cundinamarquesa por cuenta de los cierres viales en la Vía al Llano. Mientras las autoridades intentan, con más de 15 volquetas, retirar el material que cayó a la vía, continúa el cierre total.

La concesionaria de la Vía al Llano, Coviandina, informó: “continúa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza. Puntos de control k0+000 Btá - Vcio y k82+700 Vcio- Btá. Reducción de carril k39+600, tráfico bidireccional túneles, nueva calzada”.

Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca, indicó que, a pesar de las intensas labores de las autoridades, en la zona, se registró un “deslizamiento rotacional” que mantiene bloqueados los cuatro carriles. “Significa que debido a la alta presencia de agua en el material, al ser retirado, vuelve a invadir la calzada. El material inicialmente considerado para remover sigue aumentando por este fenómeno, situación que impide habilitar un paso seguro”, informó.

Y añadió que, Coviandina consideró desde el domingo, “dadas las frecuentes lluvias y la constante inestabilidad sobre el terreno, NO será posible habilitar este corredor durante el día de hoy, incluso podría demorar unos días más”.

Las maniobras de remoción del material que cayó sobre la vía al Llano continúan por parte de la concesión @CoviandinaSAS; sin embargo, en la zona del K18+600 se registra un deslizamiento rotacional que mantiene bloqueados los cuatro carriles, significa que debido a la alta… pic.twitter.com/kzP0k9FMcV — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 7, 2025

Deslizamientos

En cierre total amaneció un tramo de la Vía al Llano, la madrugada del domingo 7 de septiembre, por cuenta de varios deslizamientos que se presentaron la tarde del sábado, en el municipio de Chipaque. Bomberos de Chipaque iniciaron monitoreo en horas de la madrugada de con personal de la Alcaldía y la concesionaria.

El reporte de Bomberos señala que, de acuerdo con el último monitoreo, “se observaron cambios significativos de deslizamiento de tierra con relación al último monitoreo de la tarde-noche. De la misma manera se observa bastante filtración de agua en el terreno. Sobre las 4:15 a.m. del domingo se presentaron lluvias en el Municipio con una duración aproximada de 30 a 40 minutos”.

Entre los posibles daños se encuentran afectaciones a postes de energía, al parecer con líneas de alta tensión. Adicional, “se observa un proceso de remoción en masa con deslizamiento traslacional de tierra y material vegetal que está afectando la vía Bogotá-Villavicencio, en el kilómetro 18+500. La condición Coviandina está realizando control del punto en el paso a nivel por motivos de seguridad”.

