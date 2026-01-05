Minería ilegal lidera infracciones ambientales: balance de la CAR en 2025

La minería ilegal y las afectaciones al recurso suelo concentraron casi la mitad de las intervenciones realizadas durante el año. Foto: CAR

2025 quedó atrás y, ahora que recién empieza un nuevo año, algunas entidades entregaron el balance de su actividad el año pasado y los objetivos para 2026. En este sentido, la CAR adelantó más de 70 operativos de alto impacto contra el delito ambiental.

El balance es el consolidado las acciones desarrolladas durante 2025 en su jurisdicción, que abarca 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la ruralidad de Bogotá. Las intervenciones se realizaron en coordinación con la Fuerza Pública, con el objetivo de frenar actividades ilegales que venían afectando de manera directa los recursos naturales.

En total, la entidad informó que se adelantaron 73 operativos, que permitieron suspender distintas actividades ilegales en varias zonas del territorio.

De acuerdo con el balance oficial, el 49 % de los operativos estuvo relacionado con afectaciones al recurso suelo, principalmente por minería ilegal, seguido de acciones contra actividades que impactaron el recurso aire (23 %), el recurso agua (17 %) y la fauna silvestre (4 %). Estos resultados evidencian que la explotación ilegal de recursos continúa siendo una de las principales amenazas ambientales en la región.

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, destacó que por segundo año consecutivo el trabajo articulado entre la autoridad ambiental y la Fuerza Pública ha demostrado ser efectivo.

Según explicó Ballesteros, cada operativo requiere una planeación detallada, labores de inteligencia apoyadas en tecnología de punta, así como conocimiento técnico y jurídico que permita consolidar la flagrancia y garantizar el debido proceso.

El funcionario también señaló que las regiones de Ubaté, Almeidas y Guatavita concentran las mayores afectaciones, razón por la cual la CAR avanza en el fortalecimiento de sus equipos técnicos y jurídicos en estas zonas, con el fin de reducir el impacto de la ilegalidad ambiental.

Finalmente, la entidad resaltó el papel clave de la comunidad, ya que muchas de las acciones se activaron gracias a denuncias ciudadanas y a la información suministrada a través de las regionales de la CAR y sus canales de atención.

