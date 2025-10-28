Vías sin pavimentar y transporte de carga: altos contaminantes del aire en Bogotá

Calidad de aire Foto: Secretaría de Ambiente

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El polvo que se levanta por el tránsito de vehículos en las vías sin pavimentar produce la mayor parte de las emisiones de material particulado fino PM 2.5 que contaminan el aire en la ciudad. Ese es uno de los principales hallazgos del Inventario de Emisiones de Contaminantes Criterio y Carbono Negro de Bogotá 2023, liderado por la Secretaría de Ambiente.

Lea más: Bomberos Bogotá bajo lupa: Personería abrió investigación por millonario contrato

¿Qué dice el informe?

El documento detalla que estas partículas en vías no pavimentadas representan el 85% de las emisiones. Así mismo, las fuentes móviles en carretera, que incluyen la combustión y el desgaste de frenos y llantas, representan la segunda fuente de emisiones del material particulado con el 28%.

Dentro de la misma categoría están:

El transporte de carga concentrando cerca del 33% de las emisiones. Los vehículos livianos y taxis 16%. Los buses intermunicipales 7%.

De igual manera, el Inventario señaló que, para el 2023, la manipulación de materiales en la construcción representó 10.2 % de contaminación y la maquinaria amarilla utilizada principalmente en obras viales con el 10.4 % aportaron en conjunto el 20% de las emisiones de PM 2.5 en Bogotá.

Más noticias: A la cárcel responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana en Bosa

¿En qué zonas?

La mayor parte de las emisiones de estas partículas se concentran en el suroccidente de la ciudad: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón, donde vive cerca del 33 % de la población de la ciudad.

“El Inventario de Emisiones Contaminantes de Bogotá muestra que, para el 2023, las principales fuentes de material particulado fino (PM2.5) —uno de los contaminantes del aire más perjudiciales para la salud— son el tránsito en vías sin pavimentar, el transporte de carga y las actividades de construcción y maquinaria amarilla. Estas fuentes representan el 64,2 % del total de las emisiones de PM2.5 en la ciudad y se concentran principalmente en el suroccidente de Bogotá”, sentenció Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

Con estos datos, el Distrito señaló la necesidad de priorizar el mantenimiento y la pavimentación de vías, así como el ascenso tecnológico del transporte de carga hacia tecnologías cero y bajas en emisiones.

Le puede interesar: Patrullera disparó a quemarropa a Kooby Duarte: caso pasa a justicia ordinaria

¿Qué soluciones han implementado?

Según el Distrito, en esta administración, han intervenido cerca de 3,4 millones de metros cuadrados de malla vial, espacio público y ciclorrutas. Además, el IDU ha pavimentado y mantenido 153.219 metros cuadrados de malla vial, contribuyendo a reducir el material resuspendido.

De igual manera, entre 2024 y 2025, el IDU y el Jardín Botánico, han construido 19.823 metros cuadrados de jardinería y 30.054 metros cuadrados de zonas verdes, fortaleciendo la infraestructura urbana verde y aportando a una mejor calidad del aire y del entorno urbano. Sobre todo, en el suroccidente han plantado 2.619 árboles nuevos, 15.129 m² de jardinería y 126.879 m² de zonas verdes nuevas, con Kennedy como el principal punto de intervención.

Cabe señalar que este informe es anual y la revisión de dicho informe es durante el transcurso del año siguiente. En este momento, las entidades entrarán a analizar el boletín correspondiente al 2024, el cual será publicado en 2026.

Metales tóxicos y emisiones industriales amenazan el aire de la Sabana de Bogotá

Un estudio reciente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en alianza con la Universidad Militar Nueva Granada y la Universidad de Huelva (España), reveló que las emisiones industriales son responsables de más de la mitad del material particulado PM10 presente en el aire de la Sabana de Bogotá.

La investigación, realizada en el sector de Manas, en Cajicá, analizó durante varios meses la calidad del aire y encontró que las plantas de asfalto, cemento, constructoras y otras industrias que operan con combustibles fósiles concentran la mayor carga de contaminantes. Pese a que las concentraciones promedio no superan los límites legales establecidos, los investigadores detectaron niveles de metales pesados —como cromo hexavalente, arsénico y cobalto— que sobrepasan los umbrales mínimos de riesgo carcinogénico.

Lea más: Suba y Engativá, las localidades con más hurtos a viviendas durante septiembre

El estudio también propone una metodología para identificar con mayor precisión las fuentes de contaminación, mediante modelos de dispersión atmosférica que permiten rastrear el origen de las partículas en zonas específicas. Este enfoque servirá de base para fortalecer el seguimiento y control de las industrias más contaminantes, según explicó la CAR.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.