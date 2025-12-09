Inspector de policía de Soacha denunciado por acoso sexual será imputado por la Fiscalía

José Arturo Figueredo, inspector de Policía. Foto: Noticias Caracol

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol, reveló en las últimas horas el testimonio de tres mujeres guardas de seguridad que laboraban en la Inspección VI de Policía del municipio de Soacha, quienes denunciaron y señalaron al inspector José Arturo Figueredo, por haberlas acosado sexualmente en reiteradas ocasiones.

Una de las denunciantes fue Dalinselena Monsalve Rincón, de 23 años quien, como forma de evidencia, grabó con su celular el momento en que Figueredo aprovechó el momento en que solo él y ella estaban en la Inspección para tocarla sin su consentimiento mientras, incómoda, de manera tajante le repetía que no la tocara.

“Es algo que psicológicamente me ha afectado. Intenté quitarme la vida porque me sentía sucia (...) Ellos se sienten intocables, que tienen poder en Soacha y nadie se va a dar cuenta porque yo con plata callo a la gente. Se supone que son personas que están para resolver y proteger a la gente de estas cosas”, enfatizó.

Otra víctima de 30 años, relató como también, bajo el mismo modus operandi de aprovechar que solo estaba con ella, la violentaba sexualmente, a tal punto que tuvo que renunciar a su trabajo. “Una vez se quedó solo conmigo en la oficina y este señor se bajó el cierre y se sacó el pene para mostrármelo. Obviamente yo lo empujé y le di una cachetada. Me salí de una vez”.

Otra vigilante que también sufrió los abusos, contó. “Cuando se iban todos los funcionarios aprovechaba para tocarme las partes íntimas y también se bajaba los pantalones para que le viera sus partes íntimas. Me le enfrenté”, denunció.

De acuerdo con el reporte, José Arturo Figueredo es abogado especializado en derecho público y ha fungido como personero delegado municipal de Barrancominas y hasta defensor de familia en el ICBF.

Tras la denuncia de Dalinselena Monsalve Rincón y otra compañera, la Fiscalía Seccional de Cundinamarca confirmó a este diario que este 9 de diciembre, radicó una solicitud de imputación por el delito de acoso sexual contra Figueredo.

Esta solicitud llega luego de seis de que Dalinselena lo denunciara el 5 de junio de este año, a partir de la ruta de atención y protección que activó el Programa de Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social, tras conocer los casos.

En consecuencia, la Alcaldía de Soacha emitió un comunicado, acotando que el 3 de julio, una vez iniciadas las investigaciones internas, la Oficina de Control Interno Disciplinario remitió por competencia a la Personería Municipal de Soacha los documentos que soportan la denuncia, con el fin de que se adoptaran las decisiones correspondientes, entre ellas, detalló el alcalde Julián Sánchez, trasladar a José Arturo Figueredo a otra inspección de Policía.

Fue hasta el 3 de diciembre, que la Personería de Soacha ordenó su suspensión provisional por el término de tres (3) meses, prorrogables, sin derecho a remuneración, mientras toman decisiones de fondo en el caso. “Una vez esta decisión sea formalmente notificada a la Alcaldía, se procederá a su cumplimiento inmediato” y agregaron que “durante todo el proceso, el Programa de Mujer y Género de la Alcaldía ha brindado acompañamiento permanente a las dos víctimas”.

