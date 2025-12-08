Restaurante Pozzeto: ¿qué pasó con el lugar y quiénes eran los dueños?

Cerró sus puertas en 2020.

Durante más de cuatro décadas, el restaurante Pozzetto fue uno de los símbolos gastronómicos de Chapinero en Bogotá. Su sede original quedaba en la Carrera 7 # 61-24, una casona italiana reconocida por sus pastas artesanales y por haber sido escenario de uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país.

De acuerdo con registros de prensa, el 4 de diciembre de 1986, Campo Elías Delgado, un excombatiente de Vietnam y profesor de inglés, irrumpió en horas de la noche en el restaurante y luego de cenar, desenfundó su revólver calibre 32 largo y asesinó a los comensales. En la mañana de ese día, mató también a una joven de 15 años, a quien le dictaba clases particulares, y a su mamá. En seguida, se dirigió al apartamento donde vivía y asesinó a su propia madre, a quien la envolvió en papel periódico, la roció con gasolina y le prendió fuego. En total, 29 personas fueron masacradas.

Las víctimas fueron identificadas como Rita Elisa Morales de Delgado (madre), Nora Becerra de Rincón, Claudia Marcela Rincón (15 años); sus vecinas, Gloria Isabel Agudelo, Nelsy Patricia Cortés, Matilde Rocío González Rojas, Mercedes González Rojas y Claudia del Pilar Bermúdez.

En el restaurante Pozetto, de acuerdo con un artículo de El Tiempo fechado el 6 de diciembre de 1986, murieron:

El mayor Álvaro Pérez Buitrago, natural de Guican (Boyacá), de 38 años. Carlos Alfredo Cabal Cabal, natural de Buga, dirigente del Nuevo Liberalismo. Giorgio Vindi Gonñello, de 55 nacido en Italia. Álvaro Jesús Montes Ramírez, de 20. Sonia Adriana Tamayo, de 25. Consuelo Pesantes Andrade, de 23, natural de Pasto. Antonio Maximiliano Pesantes Ricaurte, de 57, раdre Consuelo. Jairo Gómez Remolina, de 42, oriundo de Susacón (Cundinamarca) y periodista. Julia Valenzuela de Guzmán, nacida en Puente Nacional. Hernando Ladino Benavides, de 41. Grace Guzmán Valenzuela, de 20 años, estudiante de Derecho. Salamita Glogower, de 31, oriunda de Bogotá. Carlos Alfredo Cabal Cabal. Andrés Montaño Figueroa, de profesión médico. Diana Cuevas. Maribel de Páez. Helena Andrés Peña. Margie Clauded Cubillos Garzón, de 11 Claudia del Pilar Bermúdez Durán, de 29.

¿Quién eran los dueños?

Pozzetto fue fundado en 1973 por Gino Surace, un inmigrante italiano que llegó a Colombia tras la Segunda Guerra Mundial. Surace construyó todo un legado gastronómico en Bogotá y Pozzetto se convirtió en su obra más emblemática. Tras su fallecimiento, el restaurante quedó en manos de sus hijos, entre ellos Alessandro Surace, chef del lugar, quienes mantuvieron la operación familiar hasta que el predio fue vendido en 2018 para una futura construcción inmobiliaria.

¿Qué pasó con el lugar?

El fin de semana del 5, 6 y 7 de julio de 2019, fue la última vez que Pozzetto abrió sus puertas en la Carrera 7 # 61 - 24 -de acuerdo con información de sus redes sociales- eso sí, anunciando que se trasladarían a la Calle 69a # 6-19.

Pero tras casi un semestre de funcionamiento, el 2 de febrero de 2020, el restaurante informó que ante el fallecimiento de su fundador e hijo y las restricciones por la pandemia del covid19, daban fin a una tradición italiana de 40 años de historia. “Estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes. Intentamos que nuestra marca quede bajo otra administración, pero por ahora les decimos adiós, y gracias por darnos tantos años de alegría”, concluyeron sin que, hasta ahora, se conozca una reapertura.

