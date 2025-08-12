No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Pese al duelo oficial, no se cancelarán las clases en los colegios distritales

Así lo informó la secretaría de Educación, entidad que aclaró, que sí se suspenderán las actividades de carácter festivo en las instituciones.

Redacción Bogotá
12 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
Educación en Bogotá
Foto: Secretaría de Educación Distrital
Tras el anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de decretar tres días de duelo por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, la Secretaría de Educación informó que las instituciones mantendrán su jornada habitual. Las clases continuarán.

Si bien, las clases se mantendrán con normalidad, no se llevarán a cabo las actividades de carácter festivo que estaban programadas para estos días.

Luto oficial en Bogotá

El primer mandatario de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dio el anuncio a través de su cuenta en X. “Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, dijo el alcalde.

Miguel Uribe inició su carrera política a sus 25 años como concejal de Bogotá por el Partido Liberal en 2011. Desde su curul, hizo control político a la Alcaldía de Gustavo Petro y en 2014, pasó a ocupar el cargo de presidente en el cabildo.

Durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2018), ejerció el cargo de secretario de Gobierno. Luego, en octubre de 2018 renunció para lanzarse a la Alcaldía apoyado por cinco partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Durante las elecciones obtuvo 426.982 votos, quedando en cuarto lugar.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
