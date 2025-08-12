Pese al duelo oficial, no se cancelarán las clases en los colegios distritales

Educación en Bogotá Foto: Secretaría de Educación Distrital

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el anuncio del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de decretar tres días de duelo por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, la Secretaría de Educación informó que las instituciones mantendrán su jornada habitual. Las clases continuarán.

Lea más: Soacha pide a viajeros evitar la autopista Sur: obras de TM están en la fase final

Si bien, las clases se mantendrán con normalidad, no se llevarán a cabo las actividades de carácter festivo que estaban programadas para estos días.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐨𝐩𝐢𝐧𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚:



Durante los tres días de duelo oficial decretados en Bogotá, las clases en los colegios distritales se mantendrán con

normalidad.



Más detalles aquí… pic.twitter.com/bjSdU2A7TC — Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) August 11, 2025

Más noticias: “Quienes dieron la orden deben pagar”: alcalde Galán por muerte de Miguel Uribe

Luto oficial en Bogotá

El primer mandatario de la ciudad, Carlos Fernando Galán, dio el anuncio a través de su cuenta en X. “Bogotá se une para honrar la vida de Miguel Uribe. Le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor. Que sea tiempo de reflexión y unidad. Por Miguel y por el país”, dijo el alcalde.

Miguel Uribe inició su carrera política a sus 25 años como concejal de Bogotá por el Partido Liberal en 2011. Desde su curul, hizo control político a la Alcaldía de Gustavo Petro y en 2014, pasó a ocupar el cargo de presidente en el cabildo.

Le puede interesar: Estado de los acuíferos de Bogotá: entre contaminación y sobreexplotación

Durante la Alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2018), ejerció el cargo de secretario de Gobierno. Luego, en octubre de 2018 renunció para lanzarse a la Alcaldía apoyado por cinco partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Centro Democrático. Durante las elecciones obtuvo 426.982 votos, quedando en cuarto lugar.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.