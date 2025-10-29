¿Intento de homicidio o crisis mental? El caso de mujer que lanzó a su bebé al río

El pasado 27 de octubre una mujer intentó acabar con su vida y la de su hija tras lanzarse a aguas del río Bogotá con su hija de 10 meses. Uniformados de la localidad de Suba se percataron a tiempo de la situación y lograron rescatarlas. Ambas permanecen fuera de peligro. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer joven lanzó al río Bogotá a su bebé de 10 meses. Luego, en lo que parece un intento de suicidio, se lanzó ella. Horas después de un rescate que se catalogó como “heroico” en la localidad Engativá, la Fiscalía presentó a la madre ante un juez por intento de homicidio y este la envió a la cárcel. El caso abrió un debate del abordaje de este tipo de situaciones que transitan las fronteras del delito y la salud mental.

En contexto: Cárcel preventiva a mujer que tiró a su bebé de 10 meses al río Bogotá

Las pruebas son contundentes: a los ojos de la Fiscalía no hay duda de lo que hizo la mujer, es decir, intentar quitarle la vida a su propio bebé, delito por el que ya está respondiendo y por el que la privaron de la libertad en una cárcel de la capital, tras la primera audiencia. La procesada no aceptó los cargos de tentativa de homicidio.

No obstante, en un contexto capitalito en el que las mujeres registran mayor ideación suidida (65 % de casos anuales corresponden a mujeres y el 35 % a hombres) vale la pregunta si un enfoque de salud mental podría entrar en este proceso, aunado a la judicialización penal. Teniendo en cuenta, además, que la mayoría de los casos se concentraron en las localidades de Suba, Kennedy y Engativá, donde ocurrió este reciente caso.

El debate

El caso abre un debate más allá del delito. Aunque jurídicamente la acción encaja en el tipo penal de tentativa de homicidio agravado, por tratarse de un menor y un familiar directo, expertos señalan cómo podría desarrollarse este caso bajo diferentes perspectivas.

En Bogotá una mujer decide lanzarse a un rio con se bebé de brazos en un intento claro de suicidio. Policias las rescatan sanas y salvas.



¿Y adivinen qué?



Pues que en vez de brindarle ayuda psicológica la @FiscaliaCol la envió a la cárcel por tentativa de homicidio.



Necesita… — Alejandra (@Notiparaco) October 29, 2025

En el derecho penal colombiano, la culpabilidad no solo implica haber cometido el hecho, sino hacerlo con plena conciencia y capacidad de decisión, explica Rafael Quintero, jurista consultado. Aclara que, aunque la Fiscalía actuó dentro de los tiempos legales para la judicialización (en las 36 horas legales), ratifia que este caso se rige por la tipificación de tentativa de homicidio agravado, dado que la víctima es una menor de edad y su madre.

“En este tipo de delitos, los derechos del niño prevalecen sobre cualquier otra consideración, como lo establecen tanto la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) como la Constitución. Desde esa perspectiva, la Fiscalía prioriza la protección del menor y la gravedad del hecho, antes que el contexto emocional o mental de la madre", señaló a El Espectador.

Juan David Ramírez, también abogado, señaló: “si lanzó al bebé al río, sí, es un homicidio, aunque sea en grado de tentativa. Así no lo haya logrado, será procesada por tentativa de homicidio agravado, por tratarse de un familiar y de un menor de edad. Sin embargo, aunque la conducta es típica y antijurídica, podría no tener todos los elementos de la culpabilidad. Es decir, es una acción reprochable, pero debe analizarse si la persona actuó fuera de su plena conciencia o sin capacidad de decisión. En ese caso, seguiría siendo una conducta típica —porque está descrita en el Código Penal— y antijurídica —porque causó daño real—, pero no sería culpable si se demuestra que había una afectación psicológica grave.”

Sin embargo, el propio marco penal colombiano abre una puerta para la defensa. Según el artículo 33 del Código Penal, una persona puede ser declarada inimputable si, al momento de cometer el hecho, no tenía la capacidad de comprender su ilicitud o de actuar conforme a esa comprensión, debido a un trastorno mental o estado similar.

La perspectiva, no obstante, es que deberá responder por el delito imputado: “en este caso es probable siga el curdo del homicidio en tentativa, teniendo además en cuenta que la menor aun se debate entre la vida y la muerte, por ende, aquí no se analiza el hecho que esta señora se intentara suicidar, puesto que cada quien decide sobre su vida pero no sobre la de los demás y menos un sujeto de especial protección como es esta bebé“.

Quintero añade: “hoy ella tendría una calidad de imputada en el proceso penal, pero aun se requieren otras etapas procesales hasta llegar a la acusación; la pena oscilaría en unos 10 años o más teniendo en cuenta que era un menor que estaba a su cuidado esto agravaría más la pena”.

Siga leyendo: Día mundial de las ciudades: Bogotá será el laboratorio urbano del mundo

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.