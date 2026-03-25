Intento de hurto de camioneta a congresista: escolta hirió a uno de los ladrones

El hecho ocurrió en Puente Aranda Foto: Noticias Caracol

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Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la noche del martes 24 de marzo. Cámaras de seguridad del barrio La Guaca, localidad de Puente Aranda, registraron el intento de hurto de una camioneta de alta gama.

La grabación evidenció el momento en que dos personas llegan a bordo del vehículo hasta una vivienda, cuando son amordazados con armas por dos delincuentes que venían siguiéndolos en otro carro.

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Lo que no contaban estos señalados ladrones es que el conductor era un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Por tal motivo y haciendo uso de su arma de dotación, se defendió en el lugar, hiriendo a uno de los asaltantes y evitando el robo de la camioneta de su protegido: un representante a la Cámara.

Ante esta respuesta, los asaltantes corrieron al vehículo y huyeron hacia rumbo desconocido.

El hecho no dejó de causar conmoción en una mujer que iba como copiloto y corrió a un lugar seguro para salvaguardar su vida.

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Desde la Policía Metropolitana de Bogotá informaron que el herido fue trasladado hasta un hospital para recibir atención médica. A partir de las cámaras de seguridad y testimonios, las autoridades establecen la identidad de estos delincuentes para dar con su captura.

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