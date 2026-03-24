La identidad de las víctimas de feminicidio en Bosa: una madre y sus hijas de 17 y 20 años

El presunto feminicida intentó envenenarse antes de ser capturado. Foto: Archivo Particular

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Deisy Anaimer Granados Arboleda de 42 años; su hijas Karen Juliana Penagos Granados, de 20, y Santhal Daniela Penagos Granados, de 17 años de edad, son las víctimas del triple feminicidio que enluta a Bogotá. Tanto el alcalde como la Secretaría de la Mujer, se pronunciaron.

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Por su parte, el agresor fue identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado. El caso salió a la luz la mañana de este martes 24 de marzo, aunque hay indicios de que el triple feminicidio pudo ocurrir horas antes. El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que las patrullas del barrio Atalayas recibieron una llamada al 123 reportando la desaparición de las tres mujeres.

Al llegar al lugar a los hechos, los uniformados encontraron la vivienda cerrada por dentro, por lo se requirió la atención de los Bomberos. “Un familiar de las víctimas alertó a los uniformados, quienes se acercaron, con el apoyo de Bomberos Bogotá, al inmueble”, aclaró el comandante.

En medio de la inspección al inmueble, la escena era desgarradora: el cuerpo de las tres mujeres yacía al interior del apartamento. Adentro también se encontró a un hombre con signos de envenenamiento. Se trataba del victimario, quien habría consumido un líquido para causar su muerte.

Laura Tami, secretaria de la Mujer, señaló que proporcionará ayuda psicosocial a los allegados de las víctimas e instó a la Fiscalía en esclarecer el hecho tan pronto como sea posible. “Nuestro equipo psicosocial y jurídico está en comunicación con las víctimas indirectas. Le pedimos a la Fiscalía, avanzar con celeridad y rigor en el esclarecimiento de estos hechos. No puede haber impunidad frente a la violencia contra las mujeres”.

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Lamentamos profundamente el presunto triple feminicidio ocurrido en Bosa y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas.



Nuestro equipo psicosocial y jurídico está en comunicación con las víctimas indirectas.



Le pedimos a @FiscaliaCol avanzar con celeridad y… https://t.co/PXrCkebyXc — Laura Tami (@laura_tami) March 24, 2026

Alcalde reacciona al triple feminicidio

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció sobre el lamentable hecho. “Como alcalde, como papá y como esposo, este caso me duele en lo más profundo. No es una familia que está de luto, es toda una ciudad. Todo apunta a un triple feminicidio”, inició el mandatario.

Sobre el capturado, indicó: “el hombre, que presentaba signos de envenenamiento, fue capturado y tendrá que responder ante la justicia. A la familia de las mujeres asesinadas, a sus amigos y a la comunidad de Bosa, toda nuestra solidaridad. Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel”

Para la administración este casos representa un fracaso como sociedad. “Tenemos que hacer más para evitar que sigan sucediendo, en Bogotá y en cualquier lugar del país”, cerró el alcalde.

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