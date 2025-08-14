No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

Comerciantes del Gran San están preocupados por avalúo de sus predios

El concejal Rolando González, en un comunicado de prensa, denunció afectaciones económicas de los comerciantes del sector.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
15 de agosto de 2025 - 02:07 a. m.
Negocios en Bogotá
Negocios en Bogotá
Foto: Centro comercial Gran San
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Recientemente, por medio de un comunicado, el concejal Rolando González, mostró su preocupación por la situación que viven los comerciantes del Gran San. Lo anterior, por los precios sobrevalorados de sus locales comerciales.

Lea más: Distrito reitera falta de compromiso del FOMAG con la salud de los profesores

Ante la situación, Gonzales indicó que citó a debate control político a la directora de Unidad de Catastro, a los secretarios de Hacienda, de Desarrollo Económico y de Planeación, con el fin de denunciar como las actualizaciones de los avalúos en los últimos cuatro años, han estado produciendo problemas para ese sector.

“Las variaciones de estos valores se triplicaron entre los años 2020 y 2025, mientras en el año 2019 el valor promedio del metro cuadrado era de $49 millones de pesos, actualmente supera los $110 millones de pesos. Incluso duplican los avalúos de otros locales del sector”, indicó.

Más noticias: Concejal propone renombrar parque El Golfito en honor a Miguel Uribe Turbay

Según lo dio a conocer, estos conflictos económicos han llevado a que varios propietarios vendan sus predios por debajo del avalúo catastral, lo que, “evidencia que existe una política catastral desconectada de la realidad social y económica del sector”, añadió Gonzales.

¿Qué propone?

Ante la situación, el cabildante propuso a la administración distrital tomar diferentes medidas:

  • Una de ellas es que este tipo de comercio mayorista tenga su propia metodología catastral para el año 2026.
  • Además, la Secretaria de Desarrollo Económico, deberá realizar un censo económico y social de este comercio.
  • De la mano, pidió a la Secretaría de Planeación y a Hacienda diseñar un documento CONPES distrital.

Le puede interesar: Bogotá presentó plan urgente a la Nación para combatir Virus Sincitial en niños

Este último, para que este tipo de actividad comercial cuente con una política pública propia, que apoye a estos comerciantes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Servicios

Bogotá

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Concejo de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar