Comerciantes del Gran San están preocupados por avalúo de sus predios

Negocios en Bogotá Foto: Centro comercial Gran San

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Recientemente, por medio de un comunicado, el concejal Rolando González, mostró su preocupación por la situación que viven los comerciantes del Gran San. Lo anterior, por los precios sobrevalorados de sus locales comerciales.

Lea más: Distrito reitera falta de compromiso del FOMAG con la salud de los profesores

Ante la situación, Gonzales indicó que citó a debate control político a la directora de Unidad de Catastro, a los secretarios de Hacienda, de Desarrollo Económico y de Planeación, con el fin de denunciar como las actualizaciones de los avalúos en los últimos cuatro años, han estado produciendo problemas para ese sector.

Comunicado 📢 Comerciantes del Gran San ofertan sus predios hasta un 30% por debajo del avalúo catastral🗞️

H.C. Rolando González@RolandoGonGa #TuCiudadTuConcejo



❗️Más información 👉https://t.co/AXP4vgYzPW pic.twitter.com/thpd3olvLS — Concejo de Bogotá (@ConcejoDeBogota) August 14, 2025

“Las variaciones de estos valores se triplicaron entre los años 2020 y 2025, mientras en el año 2019 el valor promedio del metro cuadrado era de $49 millones de pesos, actualmente supera los $110 millones de pesos. Incluso duplican los avalúos de otros locales del sector”, indicó.

Más noticias: Concejal propone renombrar parque El Golfito en honor a Miguel Uribe Turbay

Según lo dio a conocer, estos conflictos económicos han llevado a que varios propietarios vendan sus predios por debajo del avalúo catastral, lo que, “evidencia que existe una política catastral desconectada de la realidad social y económica del sector”, añadió Gonzales.

¿Qué propone?

Ante la situación, el cabildante propuso a la administración distrital tomar diferentes medidas:

Una de ellas es que este tipo de comercio mayorista tenga su propia metodología catastral para el año 2026.

Además, la Secretaria de Desarrollo Económico, deberá realizar un censo económico y social de este comercio.

De la mano, pidió a la Secretaría de Planeación y a Hacienda diseñar un documento CONPES distrital.

Le puede interesar: Bogotá presentó plan urgente a la Nación para combatir Virus Sincitial en niños

Este último, para que este tipo de actividad comercial cuente con una política pública propia, que apoye a estos comerciantes.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.