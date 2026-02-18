Internet gratis en Bogotá: quiénes pueden acceder a la “Conexión Social” y cómo inscribirse

23.000 hogares instalados con conexión gratuita. Foto: Agencia Bloomberg

La brecha digital es latente en la capital. Miles de hogares aún tienen dificultades para estudiar, trabajar o hacer trámites por falta de internet, situación que afecta, en especial, a familias de estratos 1 y 2 y zonas rurales. Según la Encuesta Multipropósito 2021 del DANE y la Secretaría de Planeación, el 19,3 % de los hogares no cuenta con conexión y el 65 % de los desconectados pertenece a los sectores más vulnerables.

Para atender esta situación, el Distrito avanza con el programa Conexión Social, Bogotá me conecta, que busca llevar internet gratuito a estas familias, un programa en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). De acuerdo con la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Integración Social, el programa ya ha permitido que entre 23.000 y 25.000 hogares cuenten con conectividad sin costo. La meta es llegar a 100.000 entre 2025 y 2028.

¿Qué ofrece el programa?

Los hogares beneficiados reciben conexión por fibra óptica con las siguientes características:

Velocidad de 25 Mbps, disponible las 24 horas

Capacidad para conectar hasta 15 dispositivos

Herramientas de control parental y ciberseguridad

Servicio enfocado en el uso educativo, laboral y formativo

Además del acceso a internet, el programa busca fortalecer las habilidades digitales, especialmente en niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, explicó que el objetivo es promover una inclusión digital integral:

“Tenemos 23.000 hogares instalados con conexión gratuita. Le estamos apuntando a 100.000 hogares. Se van a conectar los niños para estudiar, los jefes de hogar para trabajar y los jóvenes para formarse”.

Por su parte, el presidente de ETB, Diego Molano, aseguró que la apuesta va más allá del acceso:

“No se trata solo de acceso a internet, sino de permitir que los hogares desarrollen habilidades digitales y accedan a oportunidades laborales”.

¿Quiénes pueden acceder?

El programa está dirigido a hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser de estratos 1 y 2

Estar clasificados en los niveles A1 a C9 del Sisbén

Vivir en localidades priorizadas: C iudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa y Kennedy

Contar con cobertura de red ETB

La selección se realiza con criterios técnicos y sociales definidos por la Secretaría de Integración Social, con el fin de priorizar a las familias más vulnerables.

Inscripción: solo por canales oficiales

Las autoridades advirtieron que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios ni tramitadores.

La inscripción y las consultas deben hacerse únicamente por los canales oficiales:

Página web: www.conexionsocialbogota.com

Línea telefónica: 601 3714000, opción 4

El Distrito pidió a los ciudadanos desconfiar de cualquier persona que solicite dinero o datos por fuera de estos medios.

Una apuesta para cerrar la brecha digital

El programa se suma a otras estrategias del Distrito para reducir las desigualdades en el acceso a la tecnología, especialmente en localidades donde persisten altos niveles de desconexión, como Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal.

Según cifras oficiales, en estas zonas influyen factores como los bajos ingresos, la falta de infraestructura y el limitado acceso a computadores y tabletas.

La Consejería Distrital TIC recordó que la meta es que, antes de 2028, todas las sedes distritales con atención al público cuenten con wifi gratuito y que se consoliden al menos 200 centros digitales en la ciudad.

Con una inversión proyectada de $234.000 millones, Conexión Social se perfila como uno de los mayores proyectos de infraestructura digital con enfoque social en Bogotá.

Mientras avanzan las metas, miles de familias ya cuentan con una herramienta clave para estudiar, trabajar y comunicarse, en una ciudad donde la conectividad se ha convertido en un factor determinante para acceder a oportunidades.

