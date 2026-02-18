Mismo proveedor, distintos precios: concejal denuncia sobrecostos millonarios en salud

Denuncian diferencias de hasta 337 % por el mismo producto. Foto: Cortesía Asocoldro

En un debate de control político, el concejal de Bogotá Rubén Torrado denunció presuntos sobrecostos en la contratación de medicamentos, equipos biomédicos y especialidades hospitalarias en la red pública distrital. Según su investigación, en algunos casos las diferencias superan el 300 % por el mismo producto, incluso con el mismo proveedor y especificaciones técnicas.

“No estamos hablando de casos aislados: encontramos el mismo medicamento, Lubiprostona, con el mismo código y proveedor, vendido 337 % más alto dentro del propio sistema de salud de Bogotá. Eso es inaceptable”, afirmó el cabildante.

Medicamentos: mismo proveedor, distintos precios

Torrado comparó contratos de la Subred Sur (contrato independiente) con las subredes Sur, Norte y Sur Occidente (compra conjunta), donde señaló diferencias significativas.

Entre los casos mencionados están:

Hidróxido de Magnesio: $2.361 en compra conjunta y $5.465 en contrato independiente (131,4 % de diferencia).

Lubiprostona: $2.352 en compra conjunta y $10.300 en contrato independiente (337,93 %).

Sodio Cloruro: $2.324 en compra conjunta y $8.588 en contrato independiente (269,5 %).

También presentó comparaciones entre proveedores distintos. Por ejemplo, en el caso de agua estéril irrigación, el contrato independiente fue por $17.694 y el de compra conjunta por $34.375 (casi 95 % de diferencia). Según el concejal, la compra conjunta —que busca reducir costos— no garantizó precios más bajos en todos los casos. “Al tener en cuenta que son miles las unidades que se compran, dichos sobrecostos terminan siendo millonarios”, sostuvo.

Odontología y contratos con un mismo proveedor

En odontología, Torrado aseguró que las subredes Sur, Centro Oriente y Sur Occidente tienen tres contratos independientes con el mismo contratista, Dental Nader, que suman más de $660 millones.

Mencionó diferencias como:

Léntulos: $26.500 en Sur Occidente y $63.070 en Centro Oriente ( 138 % ).

Lidocaína: $57.000 frente a $50.000 ( 14 % ).

Cepillo para profilaxis: $45.220 frente a $36.000 (25,61 %).

Equipos biomédicos: alquileres prolongados

El cabildante también cuestionó el arrendamiento de ecógrafos por $6 millones mensuales cada uno desde abril de 2024. El contrato pasó de $147 millones a $583 millones tras 14 adiciones, extendiéndose hasta marzo de 2026. Según Torrado, el mismo tipo de ecógrafo pudo comprarse por $75 millones. “Con lo que Bogotá ha pagado en alquileres, ya se habrían podido comprar casi ocho ecógrafos nuevos”, afirmó.

Oftalmología y prórrogas reiteradas

En oftalmología, mencionó un contrato con Ser Visual S.A.S. que pasó de $607 millones a más de $16.200 millones, con 62 adiciones y 64 prórrogas.

Entre las diferencias señaladas:

Fotografía: $90.000 con Ser Visual frente a $30.000 con IPS CMT Soluciones (200 %).

Paquimetría: $82.080 frente a $54.915 (49,47 %).

El concejal alertó sobre lo que describió como un patrón repetido: contratos que debían durar meses y terminan extendiéndose por años, además de procesos con un solo oferente recurrente.

“Aquí puede haber fallas graves de planeación, pero también posibles direccionamientos contractuales. La salud de los bogotanos no puede seguir siendo un negocio para unos pocos”, concluyó.

Respuesta del secretario de Salud

Tras las denuncias, el secretario de Salud, Gerson Bermont, reconoció que ese era el panorama, pero aseguró que la administración ya está trabajando para corregir la situación. “Esa era la foto de ayer, hoy es otra la foto la que estamos haciendo, comprando en compras conjuntas y resolviendo efectivamente una problemática heredada y que también tuvimos que vivir durante dos años”, dijo.

Bermont señaló que la situación obedece a una problemática heredada y explicó que actualmente se están implementando compras conjuntas para reducir gastos. Finalmente, el secretario aseguró que la administración está avanzando en soluciones y no negó las dificultades señaladas.

