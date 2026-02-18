Marchas en Bogotá este 19 de febrero convocadas por Petro: hora y punto de concentración

El presidente convocó a nuevas marchas para defender el decreto del salario mínimo que fue suspendido de manera provisional por el Consejo de Estado. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Como lo convocó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, este jueves 19 de febrero se desarrollarían varias manifestaciones en el país.

El llamado para sindicatos, trabajadores, asociaciones y demás, pretende defender el aumento del salario mínimo (23 %), bautizado por el Gobierno como “vital”, ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente ese incremento fijado bajo decreto.

“Fue decretado con estudios técnicos y criterios económicos responsables, para garantizar que las y los trabajadores cuenten con un ingreso digno (...) Invitamos al pueblo trabajador a las calles a expresarse”, convocó la cuenta oficial de la presidencia de la República.

Hora y punto de concentración

Como lo manifestó el presidente Petro, la convocatoria es en las plazas públicas del país.

En Bogotá, la jornada se realizará en la Plaza de Bolívar desde las 2 de la tarde. Así coinciden varias publicaciones de ministerios del Gobierno Nacional.

Al llamado del jefe de Estado, se han sumado concejales del Pacto Histórico, como Quena Ribadeneira; además de los congresistas Alejandro Toro, David Racero y Wilson Arias; y el candidato Iván Cepeda, quien consideró el hecho como “un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional”.

Ni un peso atrás.

El salario mínimo no es un favor, es un derecho.

Que no le arrebaten al pueblo lo que le pertenece.

¡Nos vemos mañana en las calles!



2:00pm en la Plaza de Bolivar



✊🏽 pic.twitter.com/BXtdNP5g1b — Quena Ribadeneira- Concejala de Bogotá (@QuenaRibadeneir) February 18, 2026

Cabe recordar que han pasado cinco de los ocho días de plazo que le dio el Consejo de Estado al Gobierno Nacional para expedir un nuevo decreto en el que se establezca el incremento del salario mínimo para 2026. Dicho decreto estará vigente hasta que el tribunal tome una decisión final sobre si se mantiene o no la subida del 23,7 %.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que se consiguió una opinión mayoritaria en defender el incremento y que no solo el Gobierno lo considera conveniente, sino también los gremios y las centrales obreras.

Por lo tanto, buscan mantener y defender el alza en el decreto transitorio. Así lo confirmó Sanguino en entrevista con Blu Radio. Se trata de una decisión tomada y “es positivo que haya un consenso”.

En contraste, para el Consejo de Estado, el nuevo cálculo del salario mínimo debe incluir variables como la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República, la productividad certificada oficialmente, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la especial protección del trabajo.

