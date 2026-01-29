Intervención en Kennedy dejó un capturado y más de mil dosis de estupefacientes incautadas

Se incautaron más de 200 armas cortopunzantes incautadas y de mil dosis de estupefacientes. Foto: Secretaría de Seguridad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la madrugada de este jueves, más de 1.000 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y servidores de la Secretaría de Seguridad se desplegaron en las calles de los barrios María Paz y Amparo, de Kennedy. Dos puntos neurálgicos de inseguridad, atravesados por distintas escalas delictivas.

Lea más: Operativo en pagadiarios de Santa Fe dejó varias capturas e incautación de armas

Durante el operativo fue capturada una persona por tráfico de estupefacientes, con más de dos kilos de marihuana en su poder. Así mismo, se realizaron dos cierres a establecimientos que funcionaban como pagadiarios. En uno de ellos se hallaron estupefacientes y al otro le faltaba el registro nacional de turismo. En total, se incautaron más de 200 armas cortopunzantes y mil dosis de estupefacientes.

En paralelo, peritos en automotores de la seccional de investigación judicial verificaron motocicletas con el fin de evidenciar posibles alteraciones a sus sistemas de identificación, chasis o documentos, pues frecuentemente llegan a ser hurtadas.

Este operativo se suma al más reciente en el barrio Santa Fe, en el marco de un atentado con granada que dejó una persona muerta y 13 más heridas. En este sector, cuatro personas fueron capturadas, tres por tráfico y porte ilegal de armas de fuego y uno por tráfico de estupefacientes.

Le puede interesar: Capturan a médico en Teusaquillo por implantar anticonceptivos vencidos en dos menores

De igual manera incautaron un arma de fuego, un arma traumática, 30 cartuchos de munición, 21 celulares, bicicleta y patinetas sin registro, 10 armas cortopunzantes, 250 gramos de estupefacientes y cerca de 2 millones de pesos producto de esta actividad delictiva. Desde Migración Colombia establecieron que más de 200 ciudadanos extranjeros no contaban con estatus migratorio.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.