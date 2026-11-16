La alerta se encendió a la 1:20 a.m., cuando reportaron fuego en uno de los edificios, ubicados en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe. De inmediato, el grupo de socorristas se…

La tragedia que hoy enfrentan los comerciantes del popular centro comercial Gran San de Bogotá no pudo ocurrir en peor momento: en vísperas de diciembre. Un gran incendio se reportó en la madrugada de este lunes festivo, en el segundo nivel, del sector suroccidental, que afectó 22 locales comerciales, de los cuales 10 reportaron pérdida total.

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La alerta se encendió a la 1:20 a.m., cuando reportaron fuego en uno de los edificios, ubicados en la carrera 11 con calle 9, en la localidad de Santa Fe. De inmediato, el grupo de socorristas se desplazó al área, encontrando un incendio estructural en el segundo piso del ala suroccidental.

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🚨En horas de la madrugada, controlamos un incendio estructural en una edificación ubicada en la Carrera 11 con Calle 9, localidad de Santa Fe.



Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas. Se activó al equipo especializado de Investigación de… pic.twitter.com/SktO7rPvJ6 — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 16, 2026

Tras controlar las llamas, el reporte oficial indica que, por fortuna, no hubo personas lesionadas y, aunque no hay un cálculo sobre el monto de las pérdidas, se saben que son multimillonarias, convirtiéndose en un duro golpe para los comerciantes que se preparaban para una de las temporadas de mayor movimiento comercial en el país.

De momento se activó al equipo especializado de Investigación de Incendios, que adelantará la inspección detallada del lugar y las indagaciones pertinentes para establecer el origen y la causa de la conflagración.

Aunque no hay una versión precisa, el Cuerpo de Bomberos de Bogotá hizo una recomendación: "no sobrecargues tomacorrientes y revisa periódicamente tus instalaciones eléctricas".

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