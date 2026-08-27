Investigan muerte de hombre junto al CEFE Chapinero, cerca del centro Andino

CEFE Chapinero

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Las autoridades investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado en las últimas horas en inmediaciones del Centro Felicidad de Chapinero, frente al centro comercial Andino, en el norte de Bogotá.

El hecho se presentó la mañana de este jueves 27 de agosto en el sector de la calle 81 con carrera 11. La víctima sería un hombre, aún sin identificar y una de las hipótesis preliminares indica que habría caído desde uno de los niveles superiores del edificio público. De momento, los investigadores analizan las cámaras de seguridad, testimonios y condiciones del lugar para determinar si ocurrió un accidente o si existen otras circunstancias relacionadas con su muerte.

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Criminalística inspeccionó el lugar

Unidades de Policía y personal de criminalística acordonaron el sitio para realizar la inspección del cuerpo y recolectar elementos que ayuden a reconstruir lo ocurrido.

Las primeras labores se concentran en revisar los videos de las cámaras instaladas dentro y alrededor del CEFE. Los investigadores buscan establecer cuándo ingresó el hombre, por qué zonas se desplazó, si estuvo acompañado y cuál fue su último recorrido antes de morir.

También deberán contrastar las versiones de las personas que se encontraban en el edificio y en el sector comercial. Por ahora, las autoridades no han informado que existan señales de una agresión ni han confirmado la intervención de otra persona.

La hipótesis de una caída continúa bajo investigación y no constituye todavía una conclusión oficial. Medicina Legal deberá establecer la causa precisa de la muerte mediante la necropsia.

Distrito entregó primer respuesta

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, encargada del CEFE, informó que las autoridades atendían el caso y adelantaban las actuaciones correspondientes.

“Las autoridades competentes se encuentran atendiendo la situación y adelantando las actuaciones correspondientes. Desde la Secretaría estamos brindando toda la colaboración requerida y acompañando la atención de las personas que se encontraban en el lugar”, señaló la entidad a la opinión pública.

¿Qué es el CEFE Chapinero?

El Centro Felicidad de Chapinero fue inaugurado en octubre de 2024. El edificio, construido en un lote de aproximadamente 10.500 metros cuadrados, reúne piscinas, espacios deportivos, salas culturales y zonas para actividades comunitarias.

Está ubicado en la calle 82 número 10-69, frente al centro comercial Andino, en uno de los sectores comerciales con mayor circulación de peatones del norte de Bogotá.

El complejo forma parte de la red distrital de Centros Felicidad. Su administración corresponde al sector Cultura y ofrece actividades de acceso gratuito o mediante inscripción previa, según el servicio.

Las autoridades deberán establecer ahora si las condiciones de acceso, vigilancia y protección de los niveles superiores tuvieron alguna relación con lo ocurrido. Esa evaluación dependerá de la inspección técnica y de los videos, por lo que resulta prematuro atribuir una falla al edificio o a sus administradores.

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