Vigilante de TransMilenio fue apuñalado por impedir el ingreso de colados en Suba

El vigilante fue trasladado a un centro asistencial tras ser atacado con un arma blanca en el Portal Suba. Foto: Archivo particular

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Un vigilante de seguridad de TransMilenio resultó herido con arma blanca luego de intervenir para impedir que dos hombres, presuntamente, ingresaran sin pagar el pasaje al Portal Suba, en el noroccidente de Bogotá.

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió cuando el trabajador llamó la atención de los dos hombres por intentar evadir el pago del pasaje. Lo que comenzó como un requerimiento terminó en una confrontación que escaló rápidamente.

En medio del altercado, uno de los señalados agresores sacó un arma cortopunzante y atacó al vigilante, quien sufrió varias heridas y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

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La agresión quedó registrada en videos grabados por testigos, en los que se observa el enfrentamiento entre el personal de vigilancia y los dos hombres, mientras varios usuarios pedían la intervención de la Policía.

Tras el ataque, los presuntos responsables intentaron huir por las instalaciones del Portal Suba. Sin embargo, fueron retenidos por uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá para adelantar el procedimiento correspondiente y ser puestos a disposición de las autoridades competentes. Actualmente, los dos hombres permanecen en proceso de judicialización por estos hechos.

A través de un comunicado, TransMilenio informó que activó los protocolos de atención y seguridad tan pronto conoció lo ocurrido y confirmó que el vigilante fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

La empresa rechazó cualquier acto de violencia contra el personal de vigilancia, recordó que estos trabajadores cumplen una labor esencial para la operación del sistema y reiteró el llamado a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia contra el personal de seguridad del sistema. En lo corrido de 2026, TransMilenio ha reportado más de 180 agresiones contra guardas de seguridad, muchas de ellas ocurridas durante procedimientos para controlar la evasión del pago del pasaje. La entidad también reiteró que evadir el pago afecta la sostenibilidad del sistema y perjudica a los millones de usuarios que cumplen con esta obligación.

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