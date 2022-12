Investigan robo masivo de cuatro apartamentos en Chapinero, en el norte de Bogotá

Los presuntos ladrones habrían saltado un muro de más de 3 metros. Foto: Archivo El Espectador

En el barrio El Refugio, en el norte de Bogotá, las autoridades investigan el robo masivo de hasta cuatro apartamentos en la localidad de Chapinero, que ocurrieron mientras sus dueños se encontraban fuera de la ciudad.

Entre las víctimas se encuentra Giovanni Celis, residente de un conjunto residencial, quién denuncio el hurto tras volver a su hogar en el piso 11 de un edificio después de realizar un viaje durante el fin de semana de Navidad con su familia.

Muchas gracias por su solidaridad. Infortunadamente, fue un robo masivo. Fueron cuatro apartamentos, entre esos, el mio. Nos robaron muchas cosas y me destrozaron la casa. Lo importante es que mi familia está bien. Lo material se recupera. Gracias @PoliciaColombia por su apoyo. — Giovanni Celis Sarmiento (@GiovanniCelisS) December 27, 2022

“Me fui el viernes después de la emisión del mediodía me fui con mi señora a pasar el fin de semana a Villavicencio, me regresé ayer en la mañana y cuando llegué a la casa la puerta de seguridad estaba asegurada por dentro”, indicó Celis, actual director del noticiero RED a Blu Radio.

Y agregó que: “llamo a un cerrajero, taladra la puerta, la abre, me doy cuenta de que el balcón está abierto, que no está la cámara, las grabadoras y mi computador personal. Todo está en el piso. Me destrozaron el apartamento”.

Según describe Celis, los presuntos ladrones tiraron todas los objetos de la casa al piso en búsqueda de objetos de valor, así como varios documentos en la ducha del apartamento. Asimismo, destruyeron una pared para robar una caja fuerte.

Además de esto, se encontraron tirados en el piso varios calzoncillos y medias, que no pertenecen a ningún miembro de la familia, y que al parecer fueron dejados por los delincuentes.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía, son pocas las pistas sobre la identidad de los delincuentes debido a que utilizaron guantes de carnaza para no dejar huellas dactilares en las casas. Por su parte, se encontró una marcas de un zapato que pertenecería a uno de los ladrones.

Por el momento, se maneja la hipótesis de que los presuntos delincuentes saltaron un muro de alrededor de 3 metros y una cerca eléctrica para ingresar a los balcones de los apartamentos. Aun así, las víctimas aseguran estar confundidas sobre como lograron llegar hasta los pisos superiores del edificio.

En ese sentido, los vidrios de seguridad de al menos cuatro apartamentos fueron retirados o dañados. Por su parte, las víctimas de los otros apartamentos se encuentran fuera de la ciudad, y por lo que se desconoce el valor de las perdidas materiales de las víctimas.

En lo corrido del año, en la capital del país se han registrado 6.142 hurtos a residencias según cifras de la Secretaría de Seguridad; lo que representa una disminución de lo registrado en el año anterior.

