Javier Rubio Guarín, a mejorar el transporte público #Votenpormí

Javier Rubio Guarín, candidato al Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

Javier Rubio Guarín, candidato por el Alianza Verde, número 18 en el tarjetón, quiere ser concejal de Bogotá. Esta es su hoja de vida, sus propuestas y sus opiniones sobre los principales temas de ciudad.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Trabajé en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, fui gerente de la zona sur, luego trabajé como ingeniero especializado en la dirección de infraestructura de la Alcaldía Local de Tunjuelito y actualmente soy edil de Tunjuelito.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Para hacer control a la ejecución del presupuesto, cuidar cada peso de nuestros impuestos y se conviertan en obras e inversión social, cada peso es sagrado donde nadie roba la plata alcanza.

¿A quién apoya a la alcaldía?

En este momento no me he animado a apoyar a ningún candidato, sería bueno que cambiaran parte de su discurso porque no les están diciendo la verdad a los bogotanos frente al tema de seguridad.

¿Ha ocupado cargos públicos? ¿cuáles?

Sí. Contratista Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá del 2009 al 2017, contratista de la Alcaldía Local de Tunjuelito como ingeniero de la Dirección de Infraestructura del 2017 a 2019 y desde 2020 soy edil de Tunjuelito.

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso

No

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

SITP y Transmilenio. En las rutas se debe verificar un parámetro que influye en seguridad y comodidad (número de pasajeros por m²), debe estar entre 6-8 pasajeros/M². Haremos control a las operadoras para saber el parámetro de diseño y las medidas existentes para asegurarlo.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Se acabó la sinvergüencería, no más fotomultas, beneficiaremos a los afectados por los fotocomparendos. 2. Promoveremos una política pública distrital para personas con discapacidad que garantice la salud inclusiva. 3. Impulsaremos el fortalecimiento y reconocimiento a la comunidad gamer de Bogotá, brindando oportunidades de acceso a internet y monetizando los talentos.

A su criterio ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá? (responder en video)

La salud mental requiere atención prioritaria en Bogotá. Desde el Concejo voy a incentivar y motivar todo proyecto de acuerdo que pueda ayudar a mitigar el impacto que está generando la tristeza, la depresión y los altos índices de suicidio.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

No más hurtos y homicidios. Priorizaremos la prevención de delitos en aumento mediante políticas públicas en seguridad, creando corredores seguros en los barrios, mejorando la iluminación e implementaremos frentes de seguridad dotados con cámaras de última tecnología y reacción inmediata.

¿Está de acuerdo con la propuesta de que Bogotá tenga policía propia?

No. Estudios demuestran que esas implementaciones tardan años en adoptarse, no tenemos infraestructura para formación, capacitación, logística, presupuesto ni reforma constitucional que lo permita, la seguridad es un tema crítico, no da espera, debemos fortalecer lo que tenemos.

Primera Línea del Metro ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. ¡Metro ya! Mantenerla como está contratada, garantizaremos la ejecución del proyecto metro en Bogotá para que sea una realidad, haciéndole control al avance de los frentes de trabajo activos. No podemos retroceder 50 años. ¡No más estudios y diseños!

Corredor Verde por la Séptima ¿suspendería, modificaría o lo mantendría?

Mantener el proyecto como lo plantea la actual administración genera desarrollo urbano, fortaleciendo la movilidad inteligente y sostenible. Sueño con una Bogotá 100 % conectada, este corredor hace parte de un proyecto de conectividad a nivel Distrital, proporcionaría calidad de vida a los bogotanos principalmente en materia de movilidad.

¿Qué prefiere expansión o densificación?

Densificación en vías principales, disminuyendo en altura hacia los barrios y vías secundarias, acompañada de actualización, ampliación y modernización de redes.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Licitación para conseguir nuevo operador. Construcción del nuevo relleno sanitario. Nueva celda de disposición de residuos sólidos. En el Plan de Desarrollo incluir migración a Parque de Innovación ambiental. Cultura ciudadana para correcta separación desde casa. Mejor manejo de escombros.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Control político a la ejecución del presupuesto asignado, para la correcta operación de la región metropolitana. Promover proyectos de acuerdo que complementen las políticas públicas de sostenibilidad que integren a Bogotá con los municipios aledaños.

¿Está de acuerdo con crear nuevas localidades?

Si. Tiene como ventaja la posible descentralización del manejo de recursos y mayor cobertura en la atención de necesidades de cada localidad y como desventaja el potencial riesgo de un aumento de burocracia.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

A favor: atención y mitigación del impacto que generó la pandemia, disminución en la tasa de desempleo, reactivación económica, hambre cero, sistema distrital de cuidado, ALO Sur, Regiotram de Occidente, cable San Cristóbal y ampliación Calle 13 entre otros. Sin embargo, no ha logrado mayores avances en seguridad.