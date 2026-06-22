Jornada de bloqueos y disturbios en el sur de Bogotá tras segunda vuelta presidencial

Manifestación en la calle 26 tras jornada electoral de segunda vuelta. Foto: Juan David Quintero

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Tras consolidarse los resultados de la segunda vuelta presidencial que dieron como ganador, según el preconteo de los votos, a Abelardo de la Espriella sobre el candidato Iván Cepeda, varios puntos del sur, occidente y centro de Bogotá revivieron una noche de alta tensión y alteraciones del orden público.

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Las manifestaciones populares, concentradas dejaron afectaciones en la movilidad de 183.000 usuarios del sistema de transporte masivo de la ciudad, daños en viviendas particulares y obligaron a las directivas de la Universidad Nacional a suspender las actividades presenciales para este lunes 22 de junio.

Tensión en el suroccidente

De acuerdo con el balance de las autoridades distritales, el uso de la fuerza se ordenó luego de que un integrante del equipo de Diálogo del Distrito fuera agredido físicamente por manifestantes. Este hecho quebró la mediación institucional y forzó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en el suroccidente de la capital, específicamente en la Avenida Ciudad de Cali, entre las avenidas Américas y Villavicencio.

En este punto, grupos de encapuchados levantaron barricadas con quema de llantas, una motocicleta y montones de basura. Los fuertes choques con la Policía se extendieron hasta el sector residencial de Chicalá, donde habitantes reportaron daños en ventanas y vehículos particulares debido al impacto de piedras y objetos contundentes.

El escenario más crítico, sin embargo, se trasladó a las localidades de Usme y Kennedy, donde se registraron ataques directos contra la infraestructura policial. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, denunció que las estaciones de Policía de estas dos zonas fueron hostigadas por grupos de personas que portaban elementos incendiarios. Asimismo, el funcionario alertó sobre presuntos intentos de saqueo a establecimientos comerciales en el sector de La Marichuela (Usme), identificando entre los agresores a personas con el rostro cubierto, varias de ellas presuntamente menores de edad.

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Afectaciones en TransMilenio

El impacto de las manifestaciones se sintió particularmente en el sistema de transporte masivo. TransMilenio informó que la operación empezó a verse golpeada de forma progresiva desde las 4:57 p.m., inicialmente por concentraciones en las inmediaciones del Museo Nacional. Con el paso de las horas, la contingencia escaló hasta obligar al cierre temporal de 23 estaciones en las troncales de la Carrera Décima, la Calle 26 y la Avenida de las Américas, dejando fuera de servicio los portales de operaciones del 20 de Julio y Américas.

Paralelamente, sobre la Calle 26, un bus del SITP fue atacado por desconocidos en cercanías de la Universidad Nacional. Ante el riesgo de nuevos disturbios en los entornos académicos, la institución educativa autorizó el trabajo no presencial en la Ciudad Universitaria, el edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres.

En contraste con los focos de violencia en el suroccidente, una concentración de simpatizantes de Iván Cepeda se congregó inicialmente en las inmediaciones de Corferias, donde se adelantaban los escrutinios, y se desplazó de forma pacífica hacia la Universidad Nacional y la Plaza de Bolívar. Según el reporte de las autoridades, en el centro histórico la movilización se fue diluyendo gradualmente tras registrarse únicamente afectaciones menores.

Tras la jornada de manifestaciones y desmanes, las autoridades informaron la captura de cinco personas, entre ellas dos menores de edad, en la localidad de Usme.

Parte de tranquilidad por parte de las autoridades

Pasada la medianoche, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó el parte definitivo de la jornada a través de su cuenta de X, confirmando el uso de la Fuerza Pública en los puntos críticos de la periferia.

“Esta noche, después de la jornada electoral, la Fuerza Pública intervino en Kennedy y en Usme para recuperar y garantizar el orden público. Al lado del Portal Américas, en la Avenida Ciudad de Cali con Villavicencio, se registraron algunos disturbios, y en Usme encapuchados intentaron atacar la estación de Policía de Monteblanco. En ambos casos, la Fuerza Pública intervino para recuperar el orden”, manifestó el mandatario, concluyendo que a esa hora ya se reportaba “tranquilidad en la ciudad”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, cerró el balance distrital desde el Puesto de Mando Unificado destacando la contención de la jornada. “Siendo las 00:53 hrs tenemos un balance satisfactorio de esta intensa jornada electoral, gracias a los servidores públicos del Distrito que estuvieron en terreno, los PMU, la Mesa de Servicios y el PMI”, sostuvo.

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