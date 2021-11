Jornada de donación de sangre este fin de semana en Bogotá

Cada fin de año en la ciudad, debido al traslado vacacional de las personas en esta época, se registra una disminución de las donaciones de sangre que se reciben en Bogotá, a pesar de que los requerimientos transfusionales de los centros médicos se mantienen constantes. En este sentido, para asegurar que la red médica de la capital tenga las unidades de sangre suficientes para el mes siguiente, varias entidades distritales y bancos de sangre realizarán la 23º Jornada Distrital de Donación de Sangre este fin de semana.

Durante las tres jornadas organizadas por la Secretaría de Salud de Bogotá, la Red Distrital de Bancos de Sangre, Servicios de Transfusión Sanguínea, y 14 Bancos de Sangre de la ciudad, se busca, a través de la participación de la ciudadanía, recibir alrededor de 1.655 donaciones para asegurar la atención en salud durante la temporada navideña.

Esta estrategia distrital contará con 30 puntos móviles de atención a los donantes ubicados en parques metropolitanos, centros comerciales, y otros espacios públicos de diferentes localidades de la ciudad. La Secretaría de Salud hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía con donaciones que pueden salvar vidas contribuyendo a la atención de pacientes en servicios de urgencias o en Unidades de Cuidados Intensivos.

Los requisitos para los donantes que quieran participar en la Jornada son: tener entre 18 y 65 años de edad, estar en buenas condiciones de salud, no haber sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días, pesar más de 50 kilos, no tener gripa, no estar en tratamiento con antibióticos y no tener más de tres horas de ayuno.

Además, se debe tener una conducta sexual responsable, no haber consumido licor en las últimas 24 horas, no consumir sustancias psicoactivas y no haberse realizado en el último año tatuajes o piercings. Por su parte, las mujeres que deseen donar no pueden estar en estado de gestación o en periodo de lactancia, y no haber donado en los últimos tres meses. Para los hombres, se requiere no haber donado en los últimos cuatro meses.

Si está interesado en participar en estas jornadas, conozca acá los puntos móviles de atención por día:

Viernes 26 de noviembre

C.C Centro Suba (Calle 145 # 91-19)

Hospital Central de la Policía (Carrera 59 26-21, CAN)

Sábado 27 de noviembre

Portal Suba (Carrera 105 C # 133 A-22)

C.C Nuestro Bogotá (Carrera 86 # 55 a - 75, Engativá)

C.C Salitre Plaza (Carrera 68 b # 24-39)

C.C Tintal Plaza (Avenida Carrera 86 # 6 - 37)

C.C Titán Plaza (AV. Boyacá # 80-94)

C.C Cafam Floresta (Avenida Carrera 68 No. 90 – 88)

C.C Centro Mayor (Calle 38 A Sur # 34D-51)

EP Auto-norte Cl. 185, CC Santa Fe (Calle 185 # 45-03)

Parque San Andrés (Calle 82 # 100 A - 91)

Parque la Colina - Plazoleta (Carrera 58 d #146-51)

C.C Paseo Villa del Rio (Diagonal 57 c Sur # 62-60)

C.C Gran Plaza El Ensueño (Calle 59 C Sur # 51-21)

C.C Plaza Las Américas (Carrera 71D No. 6-94 Sur)

C.C Diver Plaza (Transversal 99 # 70 A 89)

Domingo 28 de noviembre